20 июля 2018 г. Юлия Йоффе | The Washington Post Сюрреалистический мир: у Путина своя версия реальности - и президент Трамп верит в нее "Когда они вышли, проведя боле двух часов наедине в понедельник на своем саммите в Хельсинки, президент Трамп и российский президент Владимир Путин предались некоторым из своих самых любимых теорий заговоров", - пишет корреспондент GQ Юлия Йоффе в статье для The Washington Post. Трамп вновь повторил развенчанную теорию о том, как Национальный комитет Демократической партии скрывал свои серверы - и важную информацию - от правоохранительных органов. Путин пустился рассказывать о кукловоде Джордже Соросе и ложно заявил, что его лондонский противник дал Хиллари Клинтон 400 млн долларов, говорится в статье. Что предсказуемо, они согласились с тем, что версия о российском вмешательстве в выборы 2016 года просто не может быть верной, - как сказал Трамп, "я не вижу причин, почему она должна быть таковой". "После многих лет штамповки баснословных объяснений российских действий, которые всегда оправдывают российское правительство, Кремль, наконец, нашел благодарную аудиторию для путинской версии реальности - лидера свободного мира", - иронизирует Йоффе. "Мне трудно представить себе их разговор, - говорит политический консультант Глеб Павловский. - Они оба очень странные люди". "Так что самой значительной победой Путина стало то, что у него, наконец, появился партнер в Белом доме, который верит в его версию событий и которого не надо в этом убеждать. Путин играл с США в эпистемологическую игру "кто первым сморгнет", и, наконец, США в лице Трампа сморгнули. Кому нужно изливать потоки жалоб, когда у вас есть согласие по ним?" - рассуждает автор. "Видеть все в правильном свете - или в неправильном - имеет реальные политические последствия. Если Америка виновата во всем, что пошло не так в отношениях с Россией, с чем, кажется, согласен Трамп, то зачем мы вводим санкции против российских чиновников и компаний?" - задается вопросом журналистка. "Теперь у Путина есть то, чего он хотел: человек в Белом доме, который на самом деле понимает его, который смотрит на вещи под тем же углом и видит их в правильном свете", - говорится в статье. Как Путин сказал в понедельник: "Да, я хотел, [чтобы Трамп победил], потому что он говорил о нормализации американо-российских отношений". "Конечно, он имел в виду то, что Россия считает нормальным. После Хельсинки ясно, что трамповское определение примерно такое же", - заключает Йоффе. Источник: The Washington Post