Ученые изобрели способ подсчитать количество мыслей у человека: у среднестатистического испытуемого их более 6 тыс. в сутки

"Согласно новому исследованию, у среднестатистического человека возникает более 6 тыс. мыслей за один день. Исследователи разработали новый метод, который точно определяет начало и конец мысли, позволяя им подсчитать, сколько мыслей возникает в нашей голове в сутки, - передает Daily Mail. - Это удалось сделать путем выделения определенных моментов, когда человек сосредоточен на одной идее, которую ученые называют "мыслительным червем". Ученые также отмечают, что оценка количества мыслей у человека может предсказать аспекты их личности"

"Доктор Джордан Поппенк, который возглавляет отдел канадских исследований в Cognitive Neuroscience, заявил: "То, что мы называем мысленными червями - это смежные точки в упрощенном представлении паттернов активности в мозге. В каждый данный момент времени мозг находится в разных позициях в этом "пространстве состояний". Когда человек переходит к новой мысли, он создает нового мысленного червя, которого мы можем обнаружить с помощью наших методов".

"(...) Ученые полагают, что "(...) появление нового мысленного червя соответствует переходу к новой мысли". По оценкам Поппенка и его команды, у среднестатистического человека возникает примерно 6 200 мыслей в день, что было определено в то время, когда испытуемые смотрели фильмы", - говорится в статье.

"Во время каждого фильма 184 участника просматривали 3 или 4 клипа с 20-секундными периодами перерыва, а также валидационный клип продолжительностью 84 секунды, повторяемый в конце каждого цикла. В то время, пока испытуемые смотрели, команда ученых проводила функциональную магнитно-резонансную томографию для каждого участника - этот метод измеряет активность мозга, наблюдая за изменениями кровотока", - сообщается в публикации.

"Новый метод направлен на определение того, когда люди думают об определенных вещах, а не на том, о чем они думают. Переходы мысли оставались неуловимыми на протяжении всей истории исследований мышления, которые часто зависели от того, что добровольцы описывали свои собственные мысли, метод, который может быть ненадежным, как печально известно", - указал доктор Поппенк.

"Возможность установить начало новых мыслей дает нам возможность заглянуть в "черный ящик" ума в состоянии покоя - исследовать время и темп мыслей, когда человек просто мечтает об обеде и остается сам с собой в остальных аспектах".