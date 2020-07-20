"Гораздо смертельнее Covid-19": Китай опасается нового вируса в Азии - и выступает с предостережениями

"Китай не может успокоиться во время пандемии коронавируса. Китайское посольство предупреждает о якобы новой пневмонии в Казахстане - соседняя страна опровергает это. Однако там, очевидно, учащаются смертельные случаи, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - (...) Идет ли речь о смертях от Covid-19 или же распространяется новое опасное заболевание легких?".

"Об этом между властями Китая и Казахстана, по-видимому, разгорелся ожесточенный спор. 9 июля американский телеканал CNN указал на заявление китайских чиновников о якобы новой пневмонии, которая является "гораздо смертельнее Covid-19". Китайское посольство выступило с предостережением в адрес своих граждан, живущих в соседней стране, согласно которому в Казахстане свирепствует "неопределенный вирус, вызывающий пневмонию". При этом речь якобы идет не о коронавирусе, который привел к мировой пандемии", - передает издание.

"Как сообщил CNN со ссылкой на китайское посольство, власти ежедневно регистрируют в некоторых регионах сотни новых случаев заболевания, а по состоянию на 9 июля от неизвестного вируса скончались уже более 1770 человек".

В качестве реакции на эти сообщения министерство Казахстана официально заявило, что эта информация не соответствует действительности, говорится в статье.

"Тому, что соответствующий вирус невозможно классифицировать, якобы есть причина, а именно, то, что коронавирус не мог быть выявлен и подтвержден у умерших из-за отсутствия лабораторных исследований".

"Однако в заявлении, которое, по данным CNN, было опубликовано в соцсетях, министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о ряде случаев по всей стране, которые охватывали различные виды бактериальной, грибковой и вирусной пневмонии - включая некоторые случаи "неустановленного происхождения" .

"В том же брифинге Цой сообщил, что в июне количество случаев воспаления легких в сравнении с тем же месяцем 2019 года выросло в Казахстане на 300% и что число связанных с этим смертельных случаев увеличилось в сравнении с июнем 2019 года на 129%".

"Умерли ли люди от коронавируса и были ли заражены им или же распространяются другие вирусы, вызывающие пневмонию, еще предстоит выяснить", - пишет Frankfurter Rundschau.