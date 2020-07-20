Бывший член совета директоров Wirecard Марсалек скрывается в России

"Разыскиваемый в связи с финансовыми махинациями бывший член совета директоров компании Wirecard Ян Марсалек, очевидно, сбежал в Россию, - сообщает немецкое издание Handelsblatt. - Пропавший несколько недель назад менеджер, вероятно, находится в частном доме к западу от Москвы под присмотром российской военной разведки ГРУ. Об этом Handelsblatt удалось узнать от представителей предпринимательских и дипломатических кругов и юстиции. Ранее Марсалек якобы перевел в Россию значительные суммы денег в форме биткоинов из Дубая, где Wirecard занималась сомнительными операциями".

"На выходных журнал Der Spiegel в сотрудничестве с авторитетным порталом Bellingcat, специализирующемся на расследованиях, (...) сообщил о побеге Марсалека в Белоруссию".

"18 июня, в день увольнения, Марсалек на арендованном Embraer 650 Legacy полетел из Клагенфурта в белорусскую столицу Минск через столицу Эстонии Таллин. Но из-за политического конфликта между российским руководством и белорусским диктатором Александром Лукашенко для ГРУ, вероятно, оказалось слишком рискованным оставлять Марсалека в соседней стране. Поэтому его решили направить в Россию", - пишет издание.

"В разговорах и чатах Марсалек часто изображал из себя секретного агента и утверждал, что якобы тесно сотрудничал с ГРУ во время его визитов в сирийскую Пальмиру и в вопросе инвестиций в Ливии. Только для своих частых поездок в Россию 40-летний мужчина использовал 6 паспортов", - говорится в статье.

"За последние 10 лет он предпринял более 60 поездок в страну, - пишет Bellingcat. - Его иммиграционное досье насчитывает 597 страниц, что намного больше, чем у любого иностранца, с которым мы сталкивались за 5 лет подобных расследований".

"Также Марсалек якобы часто бывал в Чечне, печально известной преступлениями и отмыванием денег российской республике, которая раньше была охвачена гражданской войной. По данным Bellingcat, в 2017 году российская служба внутренней разведки ФСБ, наблюдавшая за всеми поездками австрийца, отказала ему в выезде из страны", - передает Handelsblatt.