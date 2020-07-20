Гислейн Максвелл отвечала за то, чтобы поставлять "трех молодых девушек в день" для удовлетворения Джеффри Эпштейна

"(...) Одним из ключевых свидетелей по делу Джеффри Эпштейна является 41-летняя Энни Фармер. Предполагаемая жертва миллиардера и британской наследницы Гислейн Максвелл выступила против последней в федеральном суде Манхэттена в понедельник, 13 июля. Она отказалась от своей анонимности с тем, чтобы воспрепятствовать просьбе об условно-досрочном освобождении Гислейн Максвелл, (...) арестованной 2 июля в Брэдфорде по обвинению в торговле несовершеннолетними. "Она была сексуальной хищницей, которая злоупотребила моим доверием и доверием бесчисленного множества других детей и молодых женщин", - сказала она судье во время виртуального слушания", - пишет Le Figaro.

"Та, кто предположительно подверглась сексуальному насилию со стороны Гислейн Максвелл и Джеффри Эпштейна в 1996 году в возрасте 16 лет, в исковом заявлении от декабря 2019 года также обвинила бывшую любовницу миллиардера в том, что она поставляла "трех молодых девушек в день" Джеффри Эпштейну, чтобы удовлетворять его сексуальные потребности, об этом сообщило издание The Sunday Times в воскресенье, 19 июля.

"(...) Энни Фармер утверждает, что Гислейн Максвелл "осыпала ее подарками" и предложила оплатить ее образование, лишь бы заманить ее в сеть Джеффри Эпштейна. Вскоре после этого последний якобы погладил ее по колену во время показа фильма, а затем пригласил на свое ранчо в Нью-Мексико. Матери девочки он сказал, что устраивает в своей усадьбе образовательное собрание для учениц старших классов. "Он объяснил, что Максвелл будет хозяйкой и наставницей Энни во время этого мероприятия" - говорится в исковом заявлении 40-летней женщины.

"На глазах у девочки-подростка пара несколько раз "ласкала" друг друга, а затем попросила ее раздеться и лечь на массажный стол. "Максвелл прикасалась к интимным частям тела Энни против ее воли ради собственного сексуального удовлетворения и удовольствия Эпштейна", - продолжается в документе. Максвелл оголила грудь Энни и прикоснулась к ней. Энни испытала панический ужас. Она была ребенком, оказавшимся на огромном ранчо, далеко от своей семьи, в одиночестве, без возможности обратиться за помощью".

"(...) Гислейн Максвелл после своего ареста ходатайствовала об освобождении под залог, ее просьба была отклонена, и теперь она должна оставаться в тюрьме. Как сообщил один анонимный источник The Sun 18 июля, она боялась, что в камере ее убьют. Она убеждена, что Джеффри Эпштейн не покончил с собой 10 августа 2019 года, а на самом деле был убит каким-то третьим лицом. Она наняла телохранителя еще до своего ареста и заключения в Бруклинскую федеральную тюрьму. "Она получала угрозы убийства до ареста", - пояснил один анонимный свидетель. Теперь Гислейн Максвелл грозит 35 лет тюрьмы. Суд над наследницей, которая не признала себя виновной, должен начаться 12 июля 2021 года", - резюмирует Le Figaro.