Кровавое лето

"Кажется, Нью-Йорк справился с коронакризисом, однако город уже борется с новой проблемой: мегаполис сотрясает историческая волна убийств", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Семья сидела у гриля на площадке. В Бруклине была душная ночь, люди ели, пили, смеялись. Внезапно из внедорожника выскочили двое неизвестных и начали стрелять. Пули ранили трех мужчин - и годовалого Дэвелла Гарднера, который спал в детской коляске. Спустя три часа Дэвелл умер в больнице", - повествует журналист Марк Питцке.

"Смерть Дэвелла в ночь на понедельник стала печальным завершением кровавых выходных в Нью-Йорке: четверо людей были застрелены, 49 ранены".

Такой волны насилия с применением оружия мегаполис не переживал несколько десятилетий, отмечает издание.

"Только в июне произошло 205 перестрелок, что на 130% больше, чем в июне прошлого года".

"Количество жертв увеличилось в июне на 30% в сравнении с июнем 2019 до 39%".

"А затем наступили праздничные выходные 4 июля: 65 перестрелок, 11 жертв, из них четверо погибли в один день - 4 июля, в День независимости Америки", - говорится в статье.

"Речь идет не только о Нью-Йорке. Чикаго, Вашингтон, Майами, Атланта, Миннеаполис, Филадельфия, Хьюстон: повсюду сейчас растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия, и повсюду в результате гибнут и дети".

"Дональд Трамп, вечно ищущий новой культурной борьбы, которая воодушевит его сторонников, уже увидел в этом возможность ввести строгие меры для установления законности и порядка. "Нью-Йорк вышел из-под контроля", - заявил он и объявил о введении на следующей неделе "впечатляющих" мер против насилия на его бывшей родине и в других "кризисных регионах": при необходимости, сказал Трамп, он вмешается и просто возьмет под свой контроль эти "леворадикальные города".

"После смерти Джорджа Флойда у него чешутся руки направить армию во все города, где проходят протесты в поддержку черных, чтобы подавить антирасистское движение. Параллельно проходящая волна насилия играет ему на руку", - отмечает издание.

"(...) Но что на самом деле кроется за этим общенациональным феноменом? На этот счет есть как предположения, так и политические убеждения. Количество преступлений растет в США каждое лето, когда на улицах в городах воюют друг с другом различные банды. Одно уже давно оно не возрастало так резко, как сейчас".

"Коронакризис перевернул с ног на голову все правила. Более 671 тыс. жителей Нью-Йорка потеряли работу, в мае, последнем изученном месяце, уровень безработицы в городе составил 18,3% - настолько высоким он не был со времен мирового экономического кризиса. Связанная с этим подавленность выливается в агрессию или несоблюдение норм - что было заметно и по множеству нелегальных фейерверков, которые с июня лишали сна многих жителей".

"Досрочно были освобождены 2,5 тыс. заключенных городской тюрьмы "Райкерс", так как там свирепствовал вирус. Также и многие заключенные СИЗО остаются на свободе, среди них почти половина тех, кто проходит по делам, связанным с владением оружием", - говорится в статье.

"Пандемия нанесла большие потери полиции. В Нью-Йорке на больничном порой находилось более 7 тыс. человек из 38 тыс. сотрудников управления полиции, десятки служащих умерли от Covid-19".

"Полицейские то и дело утверждают, что продолжающиеся протесты в защиту черных отвлекают их настолько, что они не могут заниматься преступниками".

"Тем временем в Бруклине в среду во время перестрелки были ранены пять человек и убит один мужчина - по данным полиции, они стали жертвами спора между двумя бандами".

"На месте, где был застрелен годовалый Дэвелл Гарднер, во вторник вечером собрались на гневный пикет десятки скорбящих. "Вы забрали у меня моего сына, - кричал его отец Дэвелл Гарднер-старший. - Вы заслуживаете гореть в аду", - передает Der Spiegel.