Covid-19 может вызывать психозы

"Covid-19 поражает почти весь организм - в том числе и психику. Исследователи выявили, что некоторые пациенты страдают от галлюцинаций и расстройств восприятия", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Ученые установили, что Covid-19 наряду с неврологическими симптомами, очевидно, может вызывать и широкий спектр психических симптомов. Уже известно, что многие пациенты жалуются на нарушения обоняния и вкуса. Также сообщалось об инсультах, приступах эпилепсии и паралича, головных болях и даже воспалении мозга".

"Несколько исследований свидетельствуют о том, что Covid-19 может вызывать и психозы. Проведенный среди британских врачей опрос, результаты которого были опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry, показал, что примерно у 31% из 125 пациентов с установленным диагнозом Covid-19 проявлялись психические отклонения. 10 пациентов страдали от психоза, шесть - от расстройств, схожих с деменцией, а у четырех пациентов было установлено аффективное расстройство, то есть эпизоды мании и депрессии".

"Похожие нейропсихические симптомы наблюдали и ученые из Национального госпиталя неврологии и нейрохирургии в Лондоне. В своем исследовании они описывают спутанность сознания и потерю ориентации у некоторых пациентов с Covid-19. К тому же они выявили синдром Гийена-Барре, при котором может возникать паралич. Они также наблюдали психоз: так, одна 55-летняя женщина утверждала, что видела в своем доме львов и обезьян".

"Понятие психоза объединяет ряд симптомов, при которых больные воспринимают реальность в искаженном виде. Зачастую они испытывают галлюцинации или бредовые видения, а также расстройства мышления, сильные страхи или нарушения Я".

"Органические психозы могут возникать в результате повреждения или воспаления мозга", - говорит Гетц Томалла, главный врач отделения неврологии при Университетской клинике Эппендорф в Гамбурге. По его словам, уже известны случаи, при которых Covid-19 сопровождался воспалением мозга. То есть возможно, что оно становится причиной психозов".

"Вопрос в том, насколько вирус напрямую поражает мозг, - говорит Томалла. - Возможно, воспаления вызываются косвенно в результате избыточной иммунной реакции организма на вирус".

В педиатрической клинике Св.Хедвига в Регенсбурге были обследованы 100 врачей и медицинских работников, у 28 из которых анализ на Sars-CoV-2 был положительным. "Исследователи обнаружили, что у зараженных со слабым или умеренным течением Covid-19, был повышен так называемый нейрофиламент легкой цепи, структурообразующий белок в нервных клетках. Они посчитали это знаком того, что даже при легком течении заболевания Sars-CoV-2 может вызывать нарушения в нервной системе - возможно, продолжительные".

"Председательница профессионального объединения неврологов Германии Сабине Келер исходит из того, что коронавирус оказывает продолжительное влияние на психику, но не обязательно приводит к органическим нарушениям: "Уже сейчас мы наблюдаем увеличение числа пациентов с психическими заболеваниями, - говорит она. - Коронакризис атакует людей во многих сферах жизни: многие теряют работу, не могут справиться с новой социальной ситуацией, испытывают экзистенциальные страхи".

"Исследования о прошлых пандемиях доказывают, что психические последствия проявляются лишь после того, как вспышка заболевания утихнет", - пишет Der Spiegel.