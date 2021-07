20 июля 2021 г. Натали Гроувер | The Guardian Локдауны не вредят здоровью больше, чем Covid, утверждают ученые "С самого начала пандемии коронавируса критики беспрецедентных мер изоляции, наблюдаемых во всем мире, утверждали, что эти вмешательства причиняют больше вреда, чем сама болезнь. Но анализ данных глобального здравоохранения показывает, что доказательств, подтверждающих идею о том, что "лекарство хуже, чем болезнь", мало", - передает The Guardian. "В анализе, опубликованном в журнале BMJ Global Health, рассматривались утверждения о том, что локдауны причиняют больше вреда здоровью, чем Covid-19, путем изучения их воздействия на такие показатели, как уровень смертности, обычное медицинское обслуживание и психическое здоровье. В рамках своего исследования ученые изучили страны, которые ввели жесткие ограничения при небольшом количестве случаев Covid, чтобы оценить, вызывает ли такое вмешательство избыточную смертность, пояснил профессор Гэвин Ями из Института Глобального здравоохранения при Университете Дьюка", - говорится в статье. "Используя международный набор данных о смертности от всех причин из 94 стран, исследователи обнаружили, что в таких странах, как Новая Зеландия и Австралия, в прошлом году не было избыточной смертности. Напротив, в местах с незначительным количеством ограничений в связи с Covid, таких как Бразилия, Швеция, Россия, а также в некоторых частях США, в ходе пандемии было большое количество избыточных смертей", - сообщает газета. "Это... одно из самых убедительных доказательств того, что лекарство было не хуже болезни, - заявил Ями. - Представляется, что страны, которые начали действовать быстро и агрессивно, часто имели меньше смертей, чем в предыдущие годы. Одно исследование показало, что локдаун, возможно, снизил ежегодную смертность на 6%, устранив одну лишь передачу гриппа". "Данные по избыточной смертности не могут исключить вред, причиняемый локдаунами, или указать на вывод о том, приносят ли локдауны чистую пользу, однако, особенно с учетом очень высокой избыточной смертности во многих странах, которые действительно следовали такой стратегии, например, в Великобритании, пишут исследователи", - указывает издание. "Еще одним направлением исследования было медицинское обслуживание. Хотя данные свидетельствуют о явном сокращении посещаемости во время карантина медучреждений по жизненно важным причинам, не связанным с Covid, перегруженность медицинских учреждений или высокий предполагаемый риск заражения в медицинских учреждениях также будут лишать людей доступа к медицинской помощи, предположили исследователи". (...) "Исследователи отметили, что часто указывают на взаимосвязь между психическим здоровьем и локдауном, но часто упускают из виду связь между крупномасштабными вспышками Covid и депрессией и тревогой. "Пропуск школы явно влияет на психическое здоровье детей, но также и потеря близкого человека из-за Covid-19", - подчеркнули они. "В исследовании, которое не включает экономические соображения, утверждается, что локдауны могут иметь негативные последствия. Однако "тот факт, что нигде в мире нет мест, где локдаун без большого количества случаев Covid был связана с большим количеством избыточных смертей, достаточно убедительно показывает, что сами подобные вмешательства не могут быть хуже, чем крупные вспышки Covid, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", - говорится в публикации. (...) Источник: The Guardian