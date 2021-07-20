Вакцина сводит нас с ума

"Уже на протяжении 2500 лет помутнение рассудка у нас вызывает загадка того лекарства, называемого греками "фармакон", чья уникальность заключается в том, что оно состоит из того же вещества, что и яд, которое оно нейтрализует", - пишет Бернар-Анри Леви, французский политический журналист, философ, писатель, на страницах Lа Regle du jeu.

"Людей сводит с ума уже не вирус, а вакцина. В один прекрасный день происходит вспышка тромбоза, связанная с AstraZeneca. В другой - история четырех пилотов British Airways, якобы случайно умерших после вакцинации. Потом нас клятвенно уверяют в том, что вакцина изменяет нашу ДНК, вызывает нейродегенеративные заболевания, делает женщин бесплодными, содержит зародышевые клетки, убивает младенцев. Более того, кампании по вакцинации являются результатом заговора, разработанного Биллом Гейтсом, Фондом Рокфеллера, Microsoft, Давосским форумом, Big Pharma, создателями микрочипов, подключенных к 5G", - отмечает автор статьи.

"Не говоря уже о нашем чудесном французском философе и социологе Эдгаре Морене, отметившем столетний юбилей, когда он, поддавшись окружающему моральному состоянию, признался Le Monde, что это беспокойство, как ни странно, мало комментируется: мы "узнаем позднее, не замедлили ли исследования по вакцине исследования по поиску лекарства" и "не были ли отвергнуты некоторые лекарства под давлением мощных фармацевтических компаний, дошедших до того, чтобы создавать помехи органам здравоохранения"...

"Просвещенная общественность уже не в первый раз реагирует подобным образом. С древнейших времен, по крайней мере, со времен войны софистов против Сократа, она всегда испытывала помутнение рассудка от загадки того лекарства, называемого греками "фармакон", чья уникальность заключается в том, что оно состоит из того же вещества, что и яд, которое оно нейтрализует", - отмечает Леви.

(...) "Однако принцип безотлагательности почти не оставляет времени для эпистемологических дебатов. Поэтому мы ограничимся тем, что напомним нынешним жертвам коронавирусного безумия, коими являются активисты-антипрививочники, следующие доказательства", - указывает он.

"1. Впервые в истории человечества нам потребовалось не 105 лет, как для брюшного тифа, не 47 лет, как для полиомиелита, не 16 лет, как для гепатита B, а всего лишь 1 год для разработки вакцины против Covid", - анализирует автор.

"2. Такая эффективность обусловлена огромным объемом мобилизованных ресурсов, сотрудничеством между государственными учреждениями и частными лабораториями, сочетанием конкуренции и обмена знаниями, которые являются одним из достоинств глобализации. (...) Это ни в коем случае не результат какой-либо спешки лабораторий, которые делают на скорую руку свои протоколы, торопят этапы своих экспериментов и наспех признают действительными свои клинические испытания", - продолжает он.

"3. Если вакцины представляют собой определенные риски, то они крошечные и буквально ничтожные по сравнению с рисками от повторяющихся локдаунов, которые порождают страдания и тоску", - утверждает Леви.

(...) "Ситуация с коллективным иммунитетом отныне уподобляется выборам: мы хотим, чтобы это произошло; мы первыми воспользуемся этим, когда получится определенный результат; но речь идет всего лишь об одном голосе, и он прекрасно адаптируется к моему уклонению от голосования или, в данном случае, к моему жульничеству?" - задумывается автор публикации.

"Момент истины близок. И я очень боюсь, что моя интуиция первых дней еще раз подтвердится: лицемерие тех, кто считает, что надо "оставаться дома, чтобы спасти других"... мошенничество тех, кто считает, что всегда найдется достаточно привитых людей, чтобы не принуждать к вакцинации каждого... не забудем, кстати, об аплодисментах толпе "лечащего персонала", немалая часть которого предпочитает риск заразить старика риску самому оказаться затронутым побочным эффектом от вакцины... все будет сделано для того, чтобы трагедия Covid стала разоблачителем общества, замкнувшегося в самом себе, напуганного и движимого жестоким эгоизмом", - резюмирует Бернар-Анри Леви.