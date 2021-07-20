В Москве уже отказались от непопулярного "санитарного QR-кода" для борьбы с Covid-19

(...) "Решение могущественного мэра Москвы Сергея Собянина положить конец санитарному QR-коду - мере, по духу схожей с санитарным пропуском, который должен распространяться во Франции, - удивило многих - и принесло облегчение тем, кто еще не решился на вакцинацию. Эта мера просуществовала всего три недели", - пишет журналист Le Figaro Джулиан Коллинг.

"Это отличная новость, потому что я постоянно работаю в кафе или коворкингах, и это было сложно, - признается нам Екатерина Немова, иллюстратор-фрилансер. - Однако этой меры было недостаточно, чтобы убедить меня пойти на вакцинацию, я немного побаиваюсь, никто не знает потенциальных побочных эффектов".

"Ограничивая доступ в бары, рестораны, а также в некоторые культурные и спортивные места Москвы и пуская туда только людей с сертификатом о вакцинации или официально зарегистрированных как излечившихся от Covid-19, власти надеялись стимулировать все еще вялую кампанию вакцинации в России (всего около 20% вакцинированного населения, 30% в Москве)", - говорится в статье.

"Первоначальная цель была достигнута лишь частично. Правда, с 20 июня темп прививок ускорился. (...) Но влияние стало не таким, на какое надеялись власти: многие жители предпочли переждать, обойтись без столичных баров или заказывать пользующиеся успехом столики на террасе. Созданная система QR-кодов особенно сильно повлияла на рестораторов. Услуг на открытом воздухе, когда это было возможно, оказалось недостаточно для спасения многих ресторанов и кафе: за эти три недели уже закрылись 170 ресторанов", - указывает автор публикации.

"Парадоксально, но нам повезло, потому что у нас есть место для расширения террасы, и мы получили больше клиентов, чем обычно, - рассказывает Катя Медведь, менеджер бара "Дада" в районе Замоскворечье. - Но у меня много друзей-официантов, у их работодателей не было веранды или террасы, и они потеряли почти 100% своего оборота и обанкротились. Сотрудники потеряли работу в ресторанах из-за того, что им не удалось пройти вакцинацию по разным причинам, связанным со здоровьем".

"(...) Столкнувшись с непопулярностью своей системы QR-кодов ее катастрофическими последствиями для ресторанов, власти отступили. Тем не менее, Собянин в пятницу защищался, говоря о том, что благодаря этой мере, показатели улучшились, эпидемия отступила, а уровень вакцинации растет. Число новых случаев в Москве действительно снизилось до уровня до июньской вспышки (4000 новых случаев в понедельник)", - отмечает журналист.

"Но что будет теперь, когда бары и рестораны снова заполнятся по вечерам и в выходные? Из-за отсутствия зарубежных поездок - границы России с большинством стран, включая страны ЕС, по-прежнему закрыты, - многие москвичи этим летом остались в столице. И возможно, что спорному QR-коду они сказали не прощай, а до свидания", - резюмирует Джулиан Коллинг.