Женщина должна быть красивой и служить мужчине - в России понимание гендерных ролей все еще патриархальное

"Мужчина берет себе женщину, женщина стоит за мужчиной: в России до сих пор преобладают такие представления. Поэтому вопрос о существительных женского рода, обозначающих женщин, также остается второстепенным", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Многие обозначения профессий по историческим причинам остаются в России мужского рода. Под обозначениями "врач", "юрист", "директор", "журналист", "студент" может подразумеваться и женщина. (...) Женские формы существуют, например, для слова "врач" ("врачиха") или "директор" ("директорша"), но большинство воспринимает их как уничижительные - и в конечном итоге в них и вкладывается такой смысл, поэтому для обозначения профессий их не используют", - отмечает журналистка Инна Хартвих.

"Большинство людей в стране почти не задумываются о том, обслуживает ли их "женщина-продавец" или они читают текст "женщины-автора". Многие, особенно в регионах, где получить достойную работу - это уже настоящая удача, борются за выживание. И для них использование феминитивов - это чистая провокация. Слова, далекие от их реальности", - говорится в статье.

"Около трех лет назад в таких крупных городах, как Москва или Санкт-Петербург, преимущественно творческие люди начали - сознательно и настойчиво - добавлять две буквы к обозначению своей профессии. Насмешки были им обеспечены. Они с ними смирились - в борьбе за привлечение внимания к своему присутствию в определенных профессиях. Они с гордостью говорили: "Я Женя, и я режиссерка", "Я Таня, и я докторка" или "Я Настя, и я редакторка".

"В некоторых кругах, хотя их и мало, называть себя "журналисткой", "фотографкой", "блогеркой" стало уже почти обычным явлением. (...) Это выражение самоопределения, точно так же, как в 1930-е годы было выражением самоопределения сознательно менять как раз женские формы, существовавшие в то время, на мужские. Поэтессы Серебряного века, такие как Анна Ахматова или Марина Цветаева, настаивали на том, чтобы их называли "поэтами", а не "поэтессами", - отмечает издание.

"Сегодня контекст изменился. Политическая система России построена на идеологии патриархата, шовинистические настроения пронизывают общество, - полагает автор статьи. - Закон сильнейшего доминирует как во внутренней, так и во внешней политике. А также в повседневной жизни. Зачастую он выражается на языке насилия. Подчиненные практически ждут, что начальник будет на них кричать. Даже в детском саду воспитатели часто кричат на детей, считая, что иначе они не научатся дисциплине; на детских площадках детей и даже собак окликают словами: "Если не сделаешь это, получишь!".

"Здесь зачастую говорят "Веди себя правильно". При этом то, что "правильно" - это то, что ясно, потому что ясность в конечном счете проще, а перемены предполагают сомнения в том, что привычно, и поэтому требуют усилий. Вот почему так много людей в стране настаивают на четком распределении ролей. "Ты девочка, вот и веди себя как девочка", "Ты мальчик, тогда и поступай как мальчик" - так говорят многие мужчины и женщины и считают официально предписанные "традиционные ценности" подходящими для своего самовосприятия. Термины "гендер" и "феминизм" являются своего рода "чумой с Запада" даже для тех, кто поддерживает стоящие за ними ценности", - указывает NZZ.

"Государство любит ссылаться на закрепленное законом равенство между полами. И отмахивается от того факта, что равенства это не приносит. В России женщины зарабатывают в среднем на 30% меньше мужчин за ту же работу. В случаях изнасилования женщину часто обвиняют в том, что она вела себя не "как женщина". Даже после долгой борьбы в России так и не был принят закон против домашнего насилия. Изнасилование в браке часто даже не считается уголовным преступлением и оправдывается фразой: "Это же супружеский долг". Даже в женских глянцевых журналах женщины описываются как люди второго сорта, как "вторсырье", жалуются феминистки страны".

"Я не женщина, у меня не бывает плохих дней", - заявил Владимир Путин в 2017 году в одной из серий "Интервью с Путиным" американца Оливера Стоуна. Президент любит представлять себя в роли альфа-самца, "мужика", и у него много подражателей в стране. Согласно опросам, проведенным одной из российских финансовых организаций, половина российских мужчин считают, что главная задача женщины - это забота о детях, стариках и семье, а не работа. Более одного из пяти опрошенных мужчин, судя по всему, считают, что женщина может искать работу только потому, что иначе она не сможет обеспечить детей".

"Образ женщины в России - это по-прежнему образ жены и матери, - пишет NZZ. - (...) По сей день женщины в стране слышат, что они обладают какой-то ценностью, только если рядом с ними есть мужчина. Даже словосочетание "выходить замуж" наглядно демонстрирует существующие представления: мужчина берет себе женщину, женщина стоит за мужчиной".

"Исторически сложилось так, что именно мужчина имеет право выбора в стране. В России мужчин почти на 10 млн меньше, чем женщин. Девочкам почти с рождения внушают, что они должны быть красивыми, чтобы потом "служить" мужчине, чтобы вообще иметь возможность заполучить его. Для таких феминисток, как Лола Тагаева, русская женщина - это работница, трудящаяся посменно. У нее три смены: работа, домашнее хозяйство и дети, уход за собой. Мужчина при этом - "помощник", а не равноправный партнер. На это жалуются феминистки и против этого они выступают".

"И если это поможет начать диалог о том, как обстоят дела с ролями мужчин и женщин в России, то они готовы спокойно встретить насмешки по поводу того, что они называют себя "журналистка" или "редакторка". Потому что этот диалог стране крайне необходим", - заключает Neue Zürcher Zeitung.