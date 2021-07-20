"Гаванский синдром" разоблачает Вену как неприметный рай для шпионов

"Два десятка случаев загадочного заболевания недавно были выявлены среди сотрудников американского посольства в столице Австрии. Там спецслужбы работают беспрепятственно уже несколько десятилетий", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Тайный мир спецслужб разоблачила в пятницу статья в издании The New Yorker. По данным еженедельного журнала, два десятка случаев загадочного "гаванского синдрома" были выявлены в Вене среди американских офицеров разведки, дипломатов и правительственных чиновников. Только в кубинской столице было зарегистрировано больше случаев этого заболевания - американцы предполагают, что с 2016 года в мире от него пострадало около 130 человек", - передает журналист Иво Мийнссен.

"Пациенты говорят, что они часто слышали странные звуки и ощущали волны давления. В результате возникали такие симптомы, как головная боль, головокружение и нарушения зрения. Исследователи из Университета Пенсильвании, обследовавшие 40 человек, сравнили симптомы с симптомами сотрясения мозга и диагностировали поражения мозга", - говорится в статье.

"Однако в вопросе того, что провоцирует возникновение синдрома, медицинские эксперты и ведомства блуждают в потемках. Если ФБР вначале предполагало, что в Гаване имеет место своего рода коллективная истерия, то ЦРУ и Госдепартамент воспринимают эти случаи гораздо серьезнее. Основная рабочая гипотеза заключается в том, что спецслужбы противника используют импульсную радиочастотную энергию, электромагнитное излучение, возможно, для того, чтобы получить данные, например, со смартфонов".

"Американцы не скрывают, что, по их подозрениям, за этим стоит российская служба военной разведки ГРУ. У них нет доказательств, но они отмечают, что такие случаи подозрительно часто возникают в странах, где наблюдается значительное присутствие Вашингтона и Москвы. Так, от "гаванского синдрома" страдали также люди в России, Киргизии и Узбекистане".

"Американское и российское представительства в Вене являются одними из самых крупных, в них аккредитовано 245 и 204 дипломата соответственно, - отмечает NZZ. - Российские сотрудники живут в поселении с экстерриториальным статусом площадью 40 тыс. квадратных метров - по словам историка Томаса Риглера, это "одна из крупнейших в мире легальных резидентур России".

"Американские дипломаты, в свою очередь, размещены по отдельным квартирам, что, по мнению собственных спецслужб, делает их гораздо более уязвимыми. Общественности известны лишь единичные подробности о разведывательной деятельности США: так, известно, что Агентство национальной безопасности (АНБ) с 1958 года использует крупную установку для прослушивания в Кёнигсварте. Благодаря близости к словацкой границе, она играла важную роль в холодной войне. Документы, раскрытые Эдвардом Сноуденом, также показали, что у АНБ и ЦРУ есть в Вене четыре поста подслушивания. Один из них, как говорят, расположен непосредственно рядом с Венским международным центром", - пишет издание.

"Там находятся многочисленные организации ООН. К тому же в столице Австрии находится ОБСЕ и нефтяной картель ОПЕК; в Вене аккредитовано 17 тыс. дипломатов. Оценки того, сколько из них работает на спецслужбы или сотрудничает с ними, варьируются от половины до менее 1 тыс. человек. "Австрия продолжает оставаться одной из центральных целевых зон для иностранных спецслужб и одновременно функционирует как международный разведывательный центр", - пишет Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) в своем докладе за 2019 год".

"Эта функция восходит ко времени после окончания Второй мировой войны, когда в нестабильном государстве обосновались спецслужбы оккупационных держав. (...) Бывший председатель BVT называл Вену "сказочным местом для каждого шпиона", - отмечает автор статьи.

"С окончанием холодной войны Вена утратила статус геополитической границы, но сохранила свое значение в роли моста между Востоком и Западом. Так, в 2010 году в аэропорту Швехат состоялся крупнейший с 1980-х годов обмен агентами - среди 14 человек была и шпионка Анна Чапман. В недавнем прошлом различные стороны пытались подслушивать в основном ядерные переговоры с Ираном. По сообщениям американских СМИ, уже в 2015 году для добычи данных использовалось микроволновое излучение".

"Будучи нейтральной страной, имеющей значительные экономические интересы и в России, Австрия пытается поддерживать баланс между Востоком и Западом. Однако если подозрения в том, что за "гаванским синдромом" стоит Москва, подтвердятся, давление на Вену со стороны США значительно возрастет", - пишет Neue Zürcher Zeitung.