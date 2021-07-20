Талибы в качестве новых соседей

"Во всей Центральной Азии царит тревога: уход Запада из Афганистана оставил вакуум власти, в который теперь протискивается "Талибан"*, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Талибы наступают, захватывая в Афганистане район за районом. После окончания 20-летней военной миссии Запада стране теперь угрожает захват власти исламистами - и, таким образом, возврат к временам до 2001 года, когда Запад вошел в страну, чтобы свергнуть тех самых талибов. В понедельник в Кабуле 15 стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию, обратились к талибам с призывом остановить военное наступление и возобновить внутриафганский мирный процесс путем прекращения огня. Но проблема в том, что "Талибан"* пока не заинтересован в мире", сказал высокопоставленный чиновник афганского правительства в интервью Süddeutsche Zeitung. Более половины территории страны уже находится под контролем талибов, и эта тенденция растет", - пишет издание.

"Вакуум, оставшийся после ухода Запада, теперь заставляет действовать соседние страны - это не первый случай в истории страны, когда соседние государства вмешиваются во внутренние афганские дела. Сами талибы теперь обратили свое внимание на Китай. Один из их представителей сообщил газете South China Morning Post, что помощь на восстановление страны и инвестиции из Китая будут очень приветствоваться. Талиб льстил Пекину и даже назвал Китай "другом".

"Вопрос в том, насколько Пекин привлекут такие авансы. Ведь с точки зрения Китая, рост влияния талибов в Гиндукуше представляет собой риск - если крепнущий исламизм распространится на запад Китая. Там, по собственным словам Пекина, он борется с религиозными экстремистами, некоторые из которых, как говорят, нашли пристанище и в Афганистане".

"Талибы якобы пообещали больше не принимать уйгурских сепаратистов. (...) Отношения Китая с "Талибаном"* не новы, они восходят к тому времени, когда эти силы правили Афганистаном, но эксперты указывают на явную дистанцию: "Китай может иметь дело с талибами", - сказал политолог Эндрю Смолл агентству AFP. Пекин, однако, считает религиозную программу "Талибана"* "в корне неприемлемой", - говорится в статье.

"Станет ли мир свидетелем сближения Китая и "Талибана"*? Пока это, вероятно, фаза взаимного зондирования почвы, - полагает издание. - Бесспорно, что Пекин активно расширяет свое влияние по соседству. Китай поддерживает тесное сотрудничество с соседом Афганистана Пакистаном, в основе чего лежат два интереса: с одной стороны, Пакистан предлагает необходимый коридор для доступа Китая к Индийскому океану. С другой стороны, альянс с Исламабадом дает Пекину возможность оказывать давление на своего крупного соперника - Индию".

"Ключевым государством для ситуации в Афганистане остается Пакистан, аппарат безопасности которого по историческим причинам обладает наиболее тесными связями с талибами в Афганистане. Главный мотив Исламабада: оттеснить влияние заклятого соперника Индии на Кабул. Оно возросло в ходе вмешательства Запада. (...) Ввиду постоянной конфронтации со своим заклятым соперником Индией на востоке, Исламабад хочет иметь контролируемую ситуацию на другой стороне, на западе; в идеале - режим, на который он сможет оказывать значительное влияние", - пишут авторы статьи.

"Не только Китай и Пакистан, но и Россия внимательно следит за ситуацией в Гиндукуше - Москву особенно беспокоит ситуация с безопасностью на афганских границах. Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США в "поспешном выводе войск", который чреват распространением нестабильности на соседние государства. Но для Москвы это также возможность укрепить собственное влияние в регионе, - указывает издание. - Возьмем, к примеру, Таджикистан: эта центральноазиатская страна имеет границу с Афганистаном протяженностью более 1000 километров - и она быстро ощутила на себе последствия вывода войск США. За последние недели более тысячи афганцев, включая солдат и полицейских, бежали от талибов в Таджикистан. Большинство из них были отправлены обратно. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил на границу около 20 тыс. резервистов и попросил Россию помочь в охране нестабильной горной границы".

"Россия занимает доминирующее положение в альянсе безопасности региона - Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Не успела Москва предложить свою поддержку, как раздался призыв о помощи со стороны Таджикистана. По данным России, талибы уже контролируют две трети границы между Афганистаном и Таджикистаном. Стратегическое значение для будущего пограничного контроля имеет важнейшая российская военная база в Центральной Азии, о расширении которой президент Владимир Путин объявил в мае. 201-я российская военная база в Таджикистане является крупнейшей российской базой на территории государств бывшего Советского Союза. В последние дни только в учениях в Таджикистане приняли участие около 1 тыс. российских военнослужащих".

"Впрочем, Россия, вероятно, боится талибов меньше, чем усиления "Исламского государства" (ИГ)*, экстремистские боевики которого могут проникнуть в непосредственную близость к России. (...) Москва также обеспокоена маршрутом наркотрафика, который ведет через Афганистан и Таджикистан в Россию и кормит там большой рынок".

"Изменение баланса сил в Афганистане также беспокоит Киргизию, у которой за Памиром в Афганистане есть этническое меньшинство; несколько сотен киргизов недавно бежали из Афганистана. По сообщениям "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"**, и диктаторский Туркменистан уже перебросил тяжелое вооружение и вертолеты ближе к своей границе с Афганистаном и привел резервистов в боевую готовность. Запад вывел войска из Афганистана - и теперь во всей Центральной Азии царит тревога", - констатирует Süddeutsche.

* - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

** - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента