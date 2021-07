20 июля 2021 г. Бен Уэбстер | The Times Дикие свиньи представляют для климата большую угрозу, чем 1 миллион автомобилей "Увеличение числа агрессивных диких свиней оказывает большее влияние на климат, чем целый миллион автомобилей, потому что животные извлекают углерод, сохраняющийся в почве", - передает The Times. "Популяции одичавших свиней увеличиваются во многих странах, где они не являются коренными, но распространились после того, как животные сбежали с ферм или были незаконно выпущены на свободу. В Великобритании их более 2500, в том числе в Уилтшире, Девоне, Монмаусшире и Форест-оф-Дине, где около 15 лет назад 60 особей были незаконно выпущены в природу, а к 2019 году их число увеличилось примерно до 1200", - говорится в статье. "Ученые изучили распространение диких свиней на пяти континентах, чтобы произвести первую оценку их взаимосвязи с выбросами углерода. Они подсчитали, что животные, которых насчитывается несколько миллионов, изрыли территорию площадью от 14 000 до 48 000 квадратных миль в странах, где они не являются исконными обитателями. По оценкам ученых, в результате этого во всем мире ежегодно выделяется около 4,9 млн метрических тонн углекислого газа, что эквивалентно выбросам 1,1 млн автомобилей", - констатирует газета. "Дикие свиньи подобны тракторам, которые бороздят поля, переворачивают почву в поисках пищи, - говорит доктор Кристофер ОБрайан из Университета Квинсленда, соавтор исследования, опубликованного в Global Change Biology. - Когда почва взрыхляется, углерод выбрасывается в атмосферу. Поскольку почва содержит почти в три раза больше углерода, чем атмосфера, даже небольшая доля углерода, выделяемого из почвы, может ускорить изменение климата". "ОБрайан сказал, что действия диких свиней имеют и другие негативные последствия, в том числе они охотятся на исчезающие виды, наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям и распространяют болезни, - отмечается в публикации. - Авторы предположили, что для борьбы с дикими свиньями необходимы скоординированные усилия, но заявили, что использование транспортных средств для охоты на них или строительство барьеров для их сдерживания также приводит к выбросам, уменьшая углеродные преимущества ограничения их численности". (...) Источник: The Times