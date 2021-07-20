Как коровы могли бы решить нашу проблему пластиковых отходов

"Чтобы справиться с проблемой огромного количества отходов, ученые всего мира исследуют экологичные способы их утилизации. И один из них, возможно, кроется в желудке коров", - сообщает немецкое издание Die Welt.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, группа ученых из Университета природных ресурсов и естественных наук в Вене выяснила, что микробы, присутствующие в желудке коров, способны переваривать даже пластик, передает издание.

"Соответствующие бактерии содержатся в рубце, одной из четырех частей желудка коровы. (...) То, чем обычно питаются коровы, то есть трава, солома и минеральные корма, уже содержит полиэфиры растительного происхождения. Как объяснила в пресс-релизе биолог-эколог и руководительница исследования доктор Дорис Рибич, по своей структуре они довольно похожи на обычные пластмассы".

"То есть если сетке желудка коровы удается расщеплять растительные полиэфиры, то возможно, что микробы могут "утилизировать" и обычный пластик, предположили исследователи - и их анализы подтвердили это подозрение. Микробы в желудке инициируют гидролиз полиэфиров, своего рода химическую реакцию, которая в конечном итоге приводит к разложению вещества".

"Экологи изучили, могут ли микробы разлагать три различных вида пластика так же, как и полиэфиры растительного происхождения: во-первых, широко используемый полиэтилентерефталат (ПЭТ), который применяется, например, для изготовления пластиковых бутылок или одежды. Во-вторых, они изучили биоразлагаемый пластик полибутиленадипат полиэтилентерефталат (PBAT), который можно найти, например, в биоразлагаемых пластиковых пакетах, и полиэтилен-фураноат (PEF) на биологической основе. Этот вид пластика уже продается в качестве преемника ПЭТ в пищевой промышленности, поскольку его производство может быть гораздо более экологичным", - говорится в статье.

"Для того чтобы определить, могут ли бактерии расщеплять эти виды пластика и каким образом, ученые взяли со скотобойни в Австрии жидкость, содержащуюся в желудке коров. Затем под воздействием тепла три различных вида пластика в виде пленки и порошка смешивались с содержимым желудка коровы с соответствующими микробактериями. Исследование показало, что ферментные комплексы микробов разлагали порошок эффективнее и быстрее, чем пленку. (...) По сравнению с более ранними исследованиями с отдельными микроорганизмами, жидкость из желудка коровы оказалась гораздо более эффективной. Ученые предполагают, что разница обусловлена сочетанием различных ферментов и бактерий в жидкости желудка", - поясняет издание.

"Со своими результатами исследователи находятся только в начале пути по созданию возможной новой практики утилизации отходов: в дальнейших исследованиях венские биологи хотят изучить, как микробы из желудка коровы можно будет действительно использовать для утилизации пластика в будущем", - пишет Die Welt.