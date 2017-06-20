Почему Путин не смеется над российским увлечением ругательным YouTube

"Чуткость Николая Соболева к тому, что на уме у его молодой аудитории, сделала его изобилующий бранными словами видеоблог одним из самых горячих в России, - сообщают Джейк Рудницкий, Илья Архипов и Генри Мейер в Bloomberg Politics. - Однако после постоянной диеты из таких тем, как подростковый ангст, 23-летний видеоблогер нашел неожиданную новую тему, которая стала набирать популярность этой весной, - оппозиционный активизм".

"Вы заметили, что чем ближе президентские выборы, тем больше политики на YouTube?" - спросил он, открывая недавний видеопост, в котором "выразил симпатию к критику Кремля Алексею Навальному".

"Для Кремля нарастающие брожения среди [молодых] россиян, у которых через девять месяцев будет право голосовать на первых своих президентских выборах, - дополнительная головная боль, так как 64-летний лидер России стремится продлить свое почти двадцатилетнее правление. Рейтинг поддержки Путина остается заоблачно высоким, однако его политические менеджеры опасаются, что им будет трудно обеспечить внушительную победу и высокую явку, нужные Кремлю, чтобы гарантировать Путину контроль над ситуацией на новый шестилетний срок, согласно лицам, причастным к этим усилиям", - говорится в статье.

"Кремлевская монополия на телевидении, из которого узнают новости россияне старшего возраста, мало помогает в случае с поколением, выбравшим для себя YouTube", - указывают авторы. Видеоролики Навального о коррупции властей набрали много просмотров, несмотря на то, что телевидение их проигнорировало.

"Вирусный успех среди населения, не достигшего 25 лет, определяется той степенью аутентичности и независимости, которую путинская пропагандистская машина не смогла воспроизвести. Государственные попытки использовать популярность YouTube часто воплощаются коряво. Пример тому - недавний музыкальный видеоролик, призывающий молодых людей не ходить на протесты. Он был заказан поддерживаемой правительством организацией и получил более 280 тыс. отметок "не нравится" при 17 тыс. отметок "нравится", - говорится в статье.

"Блогер Дмитрий Иванов, работающий под именем kamikadzedead, привлек на YouTube аудиторию из более чем миллиона человек, критикуя власти", - сообщают авторы. "Я знаю, что такое тонкая пропаганда, и я в своих видео постоянно... Я не скрываю того, что я занимаюсь пропагандой", - сказал он в недавнем интервью радио "Эхо Москвы".

"Даже среди видеоблогеров, предпочитающих не становиться на сторону противников Кремля, распространена критика властей", - утверждают журналисты и приводят в пример Евгения Баженова, который на своем YouTube-канале BadComedian с почти 2 млн подписчиков не только высмеивает новостные передачи правительственных каналов и российские попытки создать фильмы в голливудском стиле, но и нападает на цензуру.

"Если бы я был правительством, я бы, конечно, обращал внимание на то, что происходит на YouTube, - сказал Баженов по телефону. - К сожалению, оно может прийти к неверным выводам и просто принять меры для блокировки контента".