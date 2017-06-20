Человек, который слишком много знал

"Полиция заключила, что произошло самоубийство, но сотрудники разведслужб США подозревают, что это было убийство", - пишет BuzzFeed News. Журналисты Джейн Брэдли, Джейсон Леопольд, Ричард Холмс, Том Уоррен, Хайди Блейк и Алекс Кэмпбелл возвращаются к смерти британского ученого, специалиста по радиации Мэтью Панчера, который в мае 2016 года был обнаружен мертвым на кухне в доме в графстве Оксфордшир.

Полиция и коронер "заключили, что Панчер каким-то образом умудрился раз за разом наносить себе колотые и резаные ранения двумя разными ножами до того, как скончался от ран", - пишут авторы.

"Панчер принадлежал к команде ученых, в ходе исследований которых была обнаружена важная улика, давшая возможность британскому дознанию прийти к выводу, что убийство Александра Литвиненко, вероятно, было совершено по приказу российского президента Путина", - говорится в статье.

"Теперь BuzzFeed News может объявить, что Панчер входит в число как минимум 14 человек, которые, как подозревают сотрудники разведслужб США, были убиты в Великобритании российскими мафиозными группировками или спецслужбами (а эти силы иногда действуют вместе) после прихода Путина к власти. Четыре сотрудника разведслужб США сообщили, что американские разведчики собрали информацию о смерти ученого и полагают, что он "был убит". Они сказали, что передали британской разведслужбе MI-6 информацию, связывающую смерть Панчера - и еще 13 человек - с Россией. Однако по всем этим делам британская полиция отмела подозрения и прекратила расследования", - говорится в статье.

"Сегодня мы публикуем свежие доказательства по делу Панчера, а также можем предать огласке разведданные США, связывающие смерть еще двух человек в Великобритании с убийством Литвиненко", - пишут авторы.

"Российский дипломат Игорь Пономарев скончался в Лондоне за два дня до отравления Литвиненко, накануне запланированной встречи с Марио Скарамеллой, одним из ключевых партнеров перебежчика (т.е. Литвиненко. - Прим. ред.), который расследовал коррупционную деятельность российских спецслужб в Италии. Пономарев пожаловался на сильную жажду и, по слухам, выпил три литра воды, а затем повалился на пол после посещения оперного театра, что наводит на подозрения, что он тоже был отравлен. По некоторым сведениям, его тело спешно отправили в Россию прежде, чем удалось бы провести вскрытие. Четыре высокопоставленных источника в разведслужбах сказали BuzzFeed News, что разведслужбы США располагают информацией, наводящей на мысль, что он был убит", - говорится в статье.

"Дэниэл Макгрори, журналист The Times, много писавший о смерти Литвиненко, умер за пять дней до выхода в эфир документального фильма об этом деле, в котором содержалось его интервью. Родственники Макгрори твердо уверены, что он умер от естественных причин, они сообщили BuzzFeed News, что вскрытие выявило: он скончался от кровоизлияния в мозг, спровоцированного увеличением сердца. Но теперь четыре источника в американской разведке сказали BuzzFeed News, что сотрудники британских спецслужб так обеспокоены убийствами, санкционированными Россией, что присмотрелись к этому случаю повнимательнее и запросили у разведслужб США информацию о смерти Макгрори "в контексте убийств по найму". Вскоре после выхода фильма в эфир второй его участник, американский консультант по безопасности Пол Джойэл, был обстрелян у своего дома двумя неизвестными нападавшими и едва избежал смерти", - пишут авторы.

Издание возвращается к Панчеру.

Когда в ноябре 2006 года Александр Литвиненко быстро слабел, "он уверял, что был отравлен российскими агентами, действовавшими по приказам Путина", напоминает издание. Группа ученых обнаружила, что Литвиненко получил смертельную дозу полония-210. На следующее утро Литвиненко скончался.

Панчеру, сотруднику Управления охраны здоровья, было поручено замерить точные объемы полония в организме умершего. "Уровень радиоактивного заражения, обнаруженный им, зашкаливал", - пишет издание.

"Россия, сохраняющая суровый контроль государства над полонием, - единственная страна мира, где этот радиоактивный химикат производится в объемах, использованных для убийства Литвиненко", - утверждают авторы.

В январе 2016 года общественное дознание по вопросу о причинах смерти Литвиненко вынесло свой вердикт. "Судья заявил, что Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун убили Литвиненко в ходе операции ФСБ, которая, "вероятно, была одобрена" "президентом Путиным", - пересказывает издание.

В тот же период Панчер ездил в Россию изучать воздействие радиации на атомном объекте "Маяк". "На том самом государственном предприятии, которое было источником полония, примененного для убийства Литвиненко", - уточняют авторы.

"В последние недели дознания по делу Литвиненко Панчер поехал в Россию по просьбе правительства США. Ему было поручено руководить конфиденциальным проектом под кодовым названием Project 2.4 - замерять, как воздействует на работников радиоактивный плутоний, который производится на предприятии "Маяк". Утечки радиации спровоцировали распространение болезней, мутаций, рака и радиационные отравления среди жителей окрестных мест, и предприятие согласилось принять помощь США для повышения уровня безопасности на объекте", - говорится в статье.

Федеральные власти США заключили контракт с британским ведомством под названием "Общественное здравоохранение Англии". "Панчеру и его команде поручили работать над программным обеспечением, призванным замерять риск радиационного облучения на "Маяке", - говорится в статье.

В связи с Project 2.4 Панчер несколько раз ездил в Россию. "Их подвергали "слежке и прослушкам", - сказал в интервью BuzzFeed News доктор Алан Бёрчолл, это были "определенно агенты ФСБ", а также, как они подозревали, и британские разведчики", передает издание.

"Во время одной из этих поездок, незадолго до Рождества 2015 года, случилось что-то, из-за чего Панчер впал в беспокойство. Когда он вернулся, его поведение "полностью переменилось", - сказала позднее его жена на коронерском дознании. Человек, обожавший делать уроки с детьми и готовить еду дома, в целом смотревший на жизнь позитивно, внезапно "просто потерял интерес" ко всему, заявила она", - говорится в статье.

"И все же Панчер нашел в себе силы, чтобы в феврале снова отправиться в Россию в последнюю, как оказалось, поездку. Сопровождавшая его переводчица Ольга Лазарева сообщила BuzzFeed News, что его работа шла хорошо и она "не заметила никаких тревожных признаков", - пишут журналисты.

"Но этот 46-летний мужчина вернулся на родину в состоянии острого дистресса. Он говорил родственникам и коллегам, что совершил серьезную математическую "ошибку" на Project 2.4, настолько ужасную, что его могут посадить в тюрьму", - говорится в статье.

Его коллега Джордж Этерингтон сказал на дознании, что заверил Панчера, что страхи перед судебным преследованием "беспочвенны", но тот не успокаивался.

Вскоре Панчер был найден мертвым.

Констебль Рейчер Картер отметила: "Я не понимала, как он мог нанести себе все эти травмы, не потеряв сознания".

Однако жена Панчера, Кэтрин, сказала полицейским, "что ее мужа так сильно парализовали тревоги из-за его работы, что за несколько дней до обнаружения его тела он пытался повеситься на компьютерном кабеле. Полиция заключила, что Панчер, должно быть, каким-то образом нанес себе смертельные колотые ранения, и закрыла дело", - говорится в статье.

Теперь корреспонденты BuzzFeed News опросили восемь родственников и друзей Панчера. Все они сказали, что были изумлены версией о его суицидальных наклонностях, но полицейские с ними не поговорили.

По словам родственников, полиция не опросила сына Панчера от первой жены и двух его братьев, а побеседовала лишь с его родителями и женой Кэтрин.

Неназванный бывший высокопоставленный сотрудник контртеррористического отдела Скотланд-Ярда сказал в интервью BuzzFeed News: "Государство может вносить сбои в сознание, оно может делать все. У него есть исследовательские лаборатории, научные учреждения. Есть всевозможные химические препараты, которые можно давать людям, чтобы провоцировать депрессию". "Он сказал, что близость во времени перемен в настроении Панчера и его поездок в Россию - потенциально "нечто очень серьезное", заслуживающее полноценного расследования", - пересказывают авторы.

Издание также напоминает, что российский "Первый канал" телевидения "показал сюжет, где смерть Панчера была названа "очень странным самоубийством".

Издание пишет: "Американские разведслужбы внимательно следят за такими заявлениями СМИ, подконтрольных Кремлю. "Когда Россия убивает людей, они делают это, чтобы подать сигнал: не противодействуйте Путину, - сказал один высокопоставленный чиновник".