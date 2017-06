20 июня 2017 г. Кимберли Дозьер, Спенсер Экерман | The Daily Beast Американские силы "меняют позиции в Сирии" после российских угроз Сотрудники Пентагона сообщили The Daily Beast, что Вооруженные силы США переоценивают свои боевые действия в воздушном пространстве Сирии после того, как Москва дала понять, что она может сбивать там американские военные самолеты. "Мы принимаем меры предосторожности, чтобы изменить позиции в воздушном пространстве Сирии, - заявила в интервью изданию официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт. - Мы всегда принимаем надлежащие меры предосторожности в зависимости от ситуации на местах, но мы по-прежнему осуществляем свои задачи... на территории Сирии. Мы в любом случае сохраняем за собой право защищать себя и наших партнеров по коалиции". Издание напоминает, что в выходные американский истребитель сбил самолет сирийских ВВС, после чего Россия заявила, что будет сбивать американские самолеты на территории к западу от Евфрата, и закрыла канал "деэскалации", позволяющий избежать столкновения между силами Москвы и Вашингтона. Некоторые представители министерства обороны США отреагировали на заявление Москвы с подчеркнутым пренебрежением, заявив, что они на данный момент совершают полеты на запад от Евфрата и "деэскалационная" телефонная линия по-прежнему работает, насколько им известно. "Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам по коалиции и их силам на местах", там, где это необходимо, заявил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон в Багдаде. "Однако чиновники Пентагона дали понять, что они корректируют свои операции в воздушном пространстве Сирии. Впрочем, они не уточнили, имели ли они в виду, что избегают российских районов боевых действий или усиливают воздушные патрули, опасаясь, что силы союзников США и американские военные советники вместе с ними могут столкнуться с повышенной угрозой", - пишет издание. Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны заявил, что ВС США должны публично заявить, что они оставляют за собой право полетов в любую точку Сирии. Но их действия в ближайшие дни определят, станет ли река Евфрат фактической границей между американскими и российскими воздушными операциями. Если какой-либо военный самолет США окажется в районах, патрулируемых российской авиацией, в ближайшее время, это, вероятно, будет беспилотник, так что никто не погибнет в случае, если русские или сирийцы попытаются его сбить, говорится в статье. "Они могут снизить риск на какое-то время и отправлять больше беспилотных аппаратов, где это возможно, и, в основном, летать так, что это не будет принято за провокацию", - заявил бывший чиновник. "Так что де-юре ВС США будут совершать полеты куда угодно, но де-факто мы можем - по крайней мере, на время - летать, в основном, в более безопасных районах", - отметил он. По мнению некоторых экспертов, растущее сближение всех участников сирийской гражданской войны - Асада, России, ИГИЛ*, коалиции под руководством США, антиасадовских повстанцев, Турции, Ирана, поддерживаемых Ираном сил - несет с собой возможность новых внутренних конфликтов, либо намеренных, либо случайных. "На фоне того, как все стороны сближаются, решение вести себя более агрессивно по отношению к иранцам может иметь последствия. Они [Белый дом] либо хотят большей конфронтации, либо закрывают глаза на риски эскалации конфликта", - заявил бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast