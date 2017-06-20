Команда Навального и новая форма протеста в России

Алексей Навальный снова под арестом, однако его единомышленники продолжают работу. "Их цель - подпортить Путину удовольствие от президентских выборов", - пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Фридрих Шмидт.

"За последние месяцы Навальный превратился в лидера российской оппозиции. В инициированных им антикоррупционных акциях протеста приняли участие десятки тысяч людей по всей стране. Навальный находит отклик в умах тех россиян, которые сыты по горло кремлевскими историями о безальтернативном якоре стабильности в лице Путина, стоящего у руля государства, окруженного врагами", - отмечает автор статьи. Журналист указывает на то, что посредством соцсетей и Youtube Навальному удалось достучаться до молодежи, которая предпочитает держаться подальше от подконтрольных Кремлю СМИ.

Несмотря на недавний арест Навального - он был задержан у своего подъезда до начала недавней акции протеста 12 июня и приговорен к 25 суткам ареста - его команда продолжает работать. Около 30 человек работают в его "Фонде борьбы с коррупцией", около двухсот сотрудников насчитывает его предвыборный штаб по выборам президента, кроме того, его поддерживают более 120 тыс. добровольцев по всей стране.

Каждый четверг, сообщает издание, команда Навального выходит в эфир с онлайн-передачей из импровизированной студии в московском офисе. "На стене висит карта России, на которой обозначено около 50 региональных избирательных штабов по всей стране; планируется увеличить их число до 77. (...) Недавно сотрудникам Навального пришлось покупать новые компьютеры - старые были конфискованы в ходе обыска в конце марта. Навальный заявил об ущербе более чем в 30 тыс. евро. Благодаря тем, кто поддерживает оппозиционера, удалось собрать деньги на новое компьютерное оборудование", - говорится в статье.

"Те, кто здесь работает, так же молоды, как и большинство демонстрантов. (...) Руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков - самый старший из них, ему 36 лет. (...) Среди них есть IT-специалисты и юристы, которые разбираются с многочисленными исками против Навального и оказывают профессиональную поддержку тем, кто оказался в лапах правоохранительных органов в ходе недавних акций протеста", - повествует Шмидт.

"Мы предупреждаем людей, - рассказывает Волков, - и осознаем нашу моральную и политическую ответственность за то, что они идут на определенные риски". Однако, продолжает он, нельзя всю вину сваливать на жертв произвола. "Гораздо бόльшую политическую, моральную и правовую ответственность несут как раз те, кто разгоняет мирные демонстрации и инициирует лживые судебные процессы", - цитирует издание слова главы предвыборного штаба Навального.

"Навальный обещает сделать из России "нормальную страну", в которой справедливо распределяются сырьевые богатства, а минимальный размер оплаты труда составляет 390 евро, которая более активно инвестирует в образование и здравоохранение и не ввязывается в военные аферы, как в Сирии или на Украине". Вместе со своими единомышленниками Навальный оттачивает свой стиль: в лаконичной манере, простым языком и с большой долей сарказма он раскрывает в своих видеороликах суть системы власти в России - обнажая, прежде всего, вопиющую несправедливость в распределении благ.

"В начале марта команда Навального пошла на самый рискованный шаг: в ролике, длившемся 50 минут, рассказывалось о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев через сомнительные благотворительные фонды контролирует элитное жилье, яхты и виноградники на Черном море и в Тоскане. Видеозапись была просмотрена на Youtube более 23 млн раз", - сообщает FAZ.

"По словам Волкова, они намеренно делают ставку на контраст между испытывающим нужду народом, который существует в условиях произвола власти, плохих дорог и упавшей потребительской активности, и коррумпированной элитой, которая предпочитает инвестировать свои деньги на Западе. (...) Команда Навального, говорит Волков, хочет сделать выборы настоящими, поскольку для Кремля речь идет лишь об очередной демонстрации доверия к Путину, в которой народу отведена роль статиста. Результат в 25% за Навального и 75% за Путина был бы серьезным шагом вперед, считает Волков, поскольку таким образом был бы разрушен миф о Путине как о "национальном лидере", - передает издание.

Навальный, замечает автор статьи, исходит из того, что в конце этого года Путин все-таки допустит его до выборов (формально Навальный был осужден на 5 лет условно, что может помешать его участию в президентских выборах. - Прим. ред.), чтобы "не допустить ощущения абсолютной нелегитимности выборов. Навальный и его люди уже начали искать в интернете тех, кто готов поддержать его выдвижение своими подписями".

"В сознании граждан Навальный уже кандидат", - уверен Волков. Он говорит о "совершенно новой протестной базе", имея в виду акции протеста, которые прошли не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Кроме того, теперь в акциях участвует и "молодежь, которая осознала, что у нее нет перспектив. Все россияне моложе 25 лет знают лишь Путина и не связывают с ним надежд на лучшее будущее". Кроме того, говорит Волков, в лице Навального протестное движение получило "символичную фигуру". "Теперь вопрос стоит так: Навальный или Путин", - замечает собеседник издания.

"Реакция представителей правящей элиты становится все более нервной. Если раньше Навального просто игнорировали, изредка представляя его "предателем" на содержании Вашингтона, то недавно российский миллиардер, редко мелькающий на экранах, которого фонд Навального уличил во владении элитным московским жильем, в грубой форме потребовал в ролике на Youtube от Навального извинений. А телевизионный пропагандист назвал Навального "политическим педофилом", - говорится в статье.

Волков, замечает в заключение автор, не верит в то, что Кремль решится применить против участников протестных акций военную силу, это слишком рискованно. Целью Навального и его сторонников является мирная смена системы, как в Испании после смерти диктатора Франко. "Это было бы правильным и оправданным с моральной точки зрения, если эта смена произойдет раньше, а не позже", - говорит Волков.