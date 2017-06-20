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20 июня 2017 г.
20 июня 2017 г.

Джейн Крофт | Financial Times

Ботаники дали показания по поводу смерти Перепиличного

Специалисты из Королевских ботанических садов Кью идентифицировали присутствие в желудке погибшего российского разоблачителя Александра Перепиличного неизвестного химического соединения, которое, возможно, имеет отношение к ядовитому растению, пишет Джейн Крофт в британской газете Financial Times.

Это свидетельство поступило в последнюю неделю дознания по обстоятельствам смерти 44-летнего российского бизнесмена, который скончался во время пробежки около своего дома в Суррее в 2012 году. Вскрытие выявило неизвестное химическое соединение, имеющее такой же молекулярный вес, как и пять видов гельземиума, растения, содержащего ядовитые алкалоиды.

Эксперты сообщили в суде, что такой же молекулярный вес имеет скополия, которую использовал известный американский врач Харви Криппен, убивший в 1910 году свою жену.

"Однако дальнейшие тесты показали, что вещество, обнаруженное в организме Перепиличного, нельзя с уверенностью идентифицировать как гельземиум", - говорится в статье. Идентичность материалов остается неизвестной, отмечает автор статьи Джейн Крофт.

Профессор Моник Симмодс, заместитель директора садов Кью по научным вопросам, сообщила в суде, что не может сказать, что это было за вещество.

Источник: Financial Times


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