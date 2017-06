20 июня 2017 г. Джейн Крофт | Financial Times Ботаники дали показания по поводу смерти Перепиличного Специалисты из Королевских ботанических садов Кью идентифицировали присутствие в желудке погибшего российского разоблачителя Александра Перепиличного неизвестного химического соединения, которое, возможно, имеет отношение к ядовитому растению, пишет Джейн Крофт в британской газете Financial Times. Это свидетельство поступило в последнюю неделю дознания по обстоятельствам смерти 44-летнего российского бизнесмена, который скончался во время пробежки около своего дома в Суррее в 2012 году. Вскрытие выявило неизвестное химическое соединение, имеющее такой же молекулярный вес, как и пять видов гельземиума, растения, содержащего ядовитые алкалоиды. Эксперты сообщили в суде, что такой же молекулярный вес имеет скополия, которую использовал известный американский врач Харви Криппен, убивший в 1910 году свою жену. "Однако дальнейшие тесты показали, что вещество, обнаруженное в организме Перепиличного, нельзя с уверенностью идентифицировать как гельземиум", - говорится в статье. Идентичность материалов остается неизвестной, отмечает автор статьи Джейн Крофт. Профессор Моник Симмодс, заместитель директора садов Кью по научным вопросам, сообщила в суде, что не может сказать, что это было за вещество. Источник: Financial Times