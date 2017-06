20 июня 2017 г. Андерс Фог Расмуссен и другие | Financial Times Укрепить решимость ЕС и США при противодействии России Вскоре главы государств и правительств ЕС будут решать, продлевать ли санкции в отношении России, напоминают в своем открытом письме в редакцию Financial Times отставные высокопоставленные европейские политики, а также один известный американский деятель в отставке и один немецкий парламентарий. Под письмом подписались 7 человек: экс-премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, член Бундестага Марилуизе Бек, экс-премьер-министр Словакии Микулаш Дзуринда, экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес, экс-министр иностранных дел и экс-министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд и бывший заместитель генсека НАТО, в прошлом посол США в России Александер Вершбоу. "В течение трех лет санкционная политика ЕС оставалась прежней, но действия России стали еще более негативными. В последние дни Сенат США правомерно ужесточил санкции. ЕС должен последовать его примеру. Для начала европейским лидерам следует продлить все санкции, связанные с Россией, не на 6 месяцев, а на 12", - рекомендуют авторы. Источник: Financial Times