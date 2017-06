20 июня 2017 г. Эд Крукс и Генри Фой | Financial Times Американские нефтяники страдают от заморозки проектов из-за российских санкций сильнее, чем европейские "Президент России Владимир Путин в этом месяце эмоционально выразил признательность Кристофу де Маржери, бывшему главе французского Total, который погиб в результате несчастного случая в 2014 году", - пишут Эд Крукс и Генри Фой в Financial Times. "На церемонии наименования нового газового танкера, получившего имя Кристоф де Маржери, Путин назвал его "большим другом нашей страны", - и это ощущение распространяется на многих руководителей из числа европейских нефтяных и газовых коллег Total", - замечают журналисты. "В то время как американские энергетические группы дистанцировались от России в ответ на режим санкций, для усиления которого конгрессмены в Вашингтоне в июне сделали очередные шаги, конкуренты в ЕС выстояли, уклонившись благодаря лазейкам в ограничениях Брюсселя, с тем чтобы продолжать работу совместных предприятий", - говорится в статье. Элизабет Розенберг, эксперт по санкциям, ранее работавшая в Минфине США, ныне сотрудница Центра новой американской безопасности, указала в разговоре с изданием на "регуляторный арбитраж" (использование разницы в нормативной базе различных юрисдикций в свою пользу. - Прим. ред.). Сравнивая санкции ЕС и США, "американские фирмы видят неравные условия", отметила Розенберг. Райнер Зееле, глава австрийской нефтяной и газовой компании OMV, рассказал газете, что санкции не сильно повлияли на бизнес компании в России. "Мы провели миллионы юридических проверок, и месседж ясен: мы полностью соблюдаем санкции", - отметил Зееле. "По словам юристов, американские компании действуют с большей оглядкой из-за строгого подхода Управления по контролю иностранных активов (Ofac), организации, уполномоченной контролировать выполнение санкций, которая воспринимается как более эффективная в плане гарантии соблюдения, чем ее европейский эквивалент", - говорится в статье. Так, в Европе выполнение санкций предоставлено отдельным странам, что создает возможные лазейки, недоступные в США, отмечают журналисты. "Эта система обеспечения соблюдения [санкций] не является крепкой, - прокомментировал Роберт Вольтерра, партнер юридической фирмы Volterra Fietta. - Европейские компании думают, возможно, справедливо, что европейские санкции предоставляют им большую свободу действий". Правила ЕС, например, предусматривают "дедушкину оговорку" (принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны. - Прим. ред.), с тем чтобы проекты, которые осуществлялись до санкций, могли продолжиться, сообщает издание. "Например, итальянская ENI и государственная нефтяная компания "Роснефть" готовятся начать бурение скважины в восточной части Черного моря, продвигаясь с СП, созданным в 2013 году". "У Exxon, - говорится далее, - есть СП с "Роснефтью" в том же регионе, но ему не позволили начать бурение. После сообщений в апреле, что компания добивалась исключения из санкций от администрации Трампа, министр финансов Стивен Мнучин обнародовал заявление, что ведомство "не будет предоставлять исключений американским компаниям, включая Exxon, и разрешать им бурение, запрещенное нынешними санкциями против России". "Предложенное усиление американских санкций, поддержанное Сенатом на прошлой неделе, может ударить по некоторым европейским компаниям, поскольку нацелено на тех, кто работает в сфере российских нефте- и газопроводов, - отмечают в завершение авторы. - Это вызвало ответную реакцию в Германии и других европейских государствах, которые обвинили Вашингтон в "незаконных экстерриториальных" угрозах". Однако эти предложения сделают еще более сложным устранение конкурентного неравенства, с которым сталкивается Exxon в России". "Американским нефтяным компаниям очень сложно публично выступать за отмену санкций, - констатировала Розенберг. - Им действительно сложно говорить об этом политикам и обществу. Поэтому они застряли в неравных условиях". Источник: Financial Times