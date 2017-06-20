Ле Дриан и Лавров встретятся в Москве

Франция, отведенная на второй план в сирийском досье, пытается вернуться в игру, пишет журналистка Le Figaro Изабель Лассер.

Это второй акт сирийской дипломатии Франции после смены президента. В прошлом месяце Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели жесткую разминку по этому вопросу в Версале. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его российский коллега Сергей Лавров во вторник должны встретиться в Москве, чтобы протестировать свои идеи и найти политическое решение для кризиса, который дестабилизирует весь регион, и обсудить совместную борьбу против терроризма, говорится в статье.

"Контекст благоприятный. Переговоры в Астане, в Казахстане, проведенные совместно Россией, Ираном и Турцией, зашли в тупик. Соглашение по созданию "зон деэскалации", подписанное прошлой весной, привело к временному затишью в боях благодаря режиму прекращения огня на местах. Однако Владимиру Путину не удалось преобразовать свои военные достижения в Сирии в политический успех, способный повлечь за собой всеобъемлющее разрешение конфликта. Возможно, он находится в поиске выхода из кризиса. Что касается Эммануэля Макрона, он отправил мощный сигнал по Сирии, устанавливая "красные линии" по химическому оружию и угрожая "репрессиями" тем, кто станет их нарушать", - передает журналистка.

Уход Башара Асада, союзника Москвы и протеже Тегерана, когда-то считавшийся предварительным условием для переговоров, теперь требуется только в конце процесса урегулирования в Сирии, говорится в статье. "Примирившись с соотношением сил с Владимиром Путиным, Эммануэль Макрон усилил дипломатическое влияние Франции на досье. Признавая, что он не сможет вести переговоры с русскими, если продолжит требовать голову Башара, он дает разрешение на переговоры с Кремлем", - поясняет один неназванный дипломат.

"Тем не менее, существует немало препятствий. "Россия, Иран и Турция гораздо сильнее вовлечены в военном отношении в этот регион. А наша задача состоит не в том, чтобы захватить, как это делают они, какой-то кусок Сирии", - комментирует дипломат. Не вводя свои войска в Сирию, Франция остается второстепенным игроком в этом кризисе. И еще больше усиливая неразбериху, Москва и ООН объявили, что переговоры возобновятся 10 июля... в Астане и в Женеве", - подытоживает Лассер.