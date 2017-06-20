Папа Франциск обвиняется в защите священников, подозреваемых в педофилии

Раскрытие фактов сексуального насилия над десятками глухонемых детей в религиозном учреждении Аргентины бросает тень даже на Папу Франциска, обвиненного в игнорировании имеющейся информации. Два священника были арестованы в конце 2016 года, им было предъявлено обвинение в Италии, пишут Жером Готре и Кристин Легран, корреспонденты французской Le Monde в Риме и аргентинской Мендосе, на страницах швейцарской газеты Le Temps.

Игнорировал ли Папа Франциск множество тревожных сигналов о присутствии в учреждении для глухонемых детей в его родной Аргентине священников, обвиненных в педофилии, в то время как они совершали богослужение для этого же института в Италии? - задумываются журналисты.

По мнению Карлоса Ломбарди, адвоката Сообщества помощи жертвам насилия со стороны священнослужителей Аргентины, сеть L'Abuso - ассоциация жертв педофилии - предоставила начиная с 2014 года - несколько месяцев спустя после избрания в Ватикане Папой Римским аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо 13 мая 2013 года - список из 15 священников, покинувших Институт Проволо в Вероне в Италии, головной конторы по отношению к учреждению в Мендосе, после того как они были вовлечены в скандалы с сексуальными домогательствами, передают авторы статьи.

Среди задержанных - Николас Корради, переведенный в 1984 году в Аргентину в Институт Проволо в Ла Плата (административный центр провинции Буэнос-Айрес), прежде чем он возглавил учреждение в Мендосе в 1998 году, говорится в статье.

Этот самый теперь уже 82-летний Николас Корради был задержан в ноябре 2016 года и заключен под домашний арест в силу своего возраста. Он обвиняется в сексуальном насилии в отношении глухонемых несовершеннолетних, находившихся на пансионе в учреждении в Мендосе, сообщают журналисты.

Одновременно с ним были арестованы 56-летний священник Горацио Корбахо и трое служителей заведения, смотритель Хорхе Бордон, Хосе Луис Охеда, тоже глухонемой, и садовник Армандо Гомес. 5 мая за соучастие была также арестована монахиня японского происхождения Косака Кумико, говорится в статье.

Адвокат Карлос Ломбарди считает "невозможным, чтобы Папа не имел никакой информации в отношении Николаса Корради либо не спрашивал о его прежней деятельности". Серджио Салинас, другой адвокат многих аргентинских пострадавших и вице-президент неправительственной правозащитной организации Xumek, также говорит, что он "убежден, что Папа Франциск не мог не знать о том, что происходило в заведениях Проволо". Тем более что кардинал Бергольо был архиепископом Буэнос-Айреса с 1998 года.

Приведенные факты о грязных, трагических и извращенных действиях свидетельствуют о настоящем аде, пережитом десятками девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 12 лет. Свидетельские показания пострадавших раскрывают насилие посредством содомии и фелляции, бичевания и пытки, нередко групповые. Этот ад был отягощен трудностями для детей в доведении информации до своих родителей, не всегда понимающих язык жестов. Что явилось препятствием и для органов правосудия, вынужденных прибегнуть к помощи переводчиков, чтобы собрать их заявления, пишут журналисты.

"Это были идеальные жертвы, - говорит Серджио Салинас, - малолетние дети, особо уязвимые, происходящие из неблагоприятной социальной среды". Многие дети были на пансионе, с понедельника до пятницы они ночевали в институте. "Как минимум две девочки забеременели, и ничего не известно о том, что стало с их младенцами", - продолжает разоблачать адвокат.

Скандал разразился почти случайно. В ноябре 2016 года в Проволо был организован международный праздник по защите прав детей. 22-летняя глухонемая женщина, бывшая ученица заведения, вдруг принялась рассказывать с помощью переводчика, что она была жертвой непрекращающегося насилия начиная с 5-летнего возраста. Она обвинила отцов Корради и Корбахо, а также монахиню Кумико, которая "вставляла ей прокладки, чтобы остановить кровотечение". Присутствовавшие там вице-губернатор Мендосы Лаура Монтеро и сенатор от радикалов Даниэла Гарсиа наконец приняли эти свидетельства всерьез. Было начато следствие, говорится в статье.

Заведение было закрыто в декабре 2016 года правительством провинции, говорится в статье.

"Что-то могло произойти", - признавали представители Ватикана, однако уверяли, что высшие церковные авторитеты не были в курсе случившегося, пишут журналисты.

Ссылаясь на клерикальную тайну и каноническое право, представители Ватикана до сегодняшнего времени отказывались предоставить в распоряжение правосудия информацию, которую они могли собрать в ходе своего собственного расследования, несмотря на призывы прокурора и адвокатов защиты. Адвокаты подчеркивают, что имя Николаса Корради уже многие годы фигурировало на сайте BishopAccountability.org, где приведен международный список кюре-педофилов, созданный после педофильского скандала, разразившегося в начале 2000-х годов в американской Церкви, говорится в статье.

Однако в Мендосе языки начали развязываться. Прокурор Фабрицио Сидоти, отвечающий за расследование, полагает, что число пострадавших достигает шестидесяти. "Для того чтобы давать свидетельские показания, пострадавшие, которые сейчас являются подростками или взрослыми, должны преодолеть страх и стыд", - подчеркивает он. После арестов в Мендосе также появляются новые обвинения в Ла Плате, сообщают журналисты.

На юридическом фронте в Вероне дела о насилиях, совершенных тридцать лет назад, закрыты из-за срока давности. Однако это не помешало прокурору открыть следствие в начале этого года, на этот раз с тем, чтобы узнать, были ли документы укрыты от правосудия или имело место лжесвидетельство с целью покрыть злоупотребления местных священников, в том числе Николаса Корради. Ватикан, в свою очередь, хранит молчание. Он не ответил на запросы журналистов Le Monde.