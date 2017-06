20 июня 2017 г. Декстер Филкинс | The New Yorker Нападают ли российские агенты на критиков Путина в США? "Воскресной ночью в феврале 2007 года новостная передача Dateline NBC показала фрагмент о странном случае Александра Литвиненко, российского диссидента, который погиб при загадочных обстоятельствах в Лондоне, - повествует Декстер Филкинс в американском журнале The New Yorker. - В эфире передачи несколько гостей утверждали, что его смерть была убийством, совершенным по приказу Владимира Путина. Российский президент отрицал какую-либо причастность к смерти Литвиненко". По словам автора, среди гостей передачи, обвинявших Путина, был Пол Джоял, бывший правительственный чиновник и эксперт по России. "В дождливую ночь четырьмя днями позже Джоял подъехал к своему дому в Адельфи (штат Мэриленд) и подвергся нападению двух мужчин, - говорится в статье. - В то время как он повалил одного из мужчин на землю, он услышал, как тот сказал своему партнеру: "Пристрели его". Второй мужчина спустил курок девятимиллиметрового пистолета и попал Джоялу в живот, затем навел оружие на голову Джояла и спустил курок. Пистолет дал осечку, а затем собака Джояла в доме начала лаять. Его жена, что также была в доме, зажгла свет. Двое мужчин убежали". "Десять лет спустя, когда на российскую тайную деятельность в США устремлено пристальное внимание, кажется подобающим поднять вопрос о том, стреляли ли в Джояла по приказу российского государства? - пишет журналист. - И в целом: убивает ли российское правительство людей в США?" Как сообщает автор, после месяцев лечения Джоял поправился, но преступление так и не было раскрыто. "ФБР расследовало нападение на Джояла, но он отказался сообщить детали того, что оно доложило касательно своих выводов". Джоял рассказал журналисту, что, как он полагает, один из друзей Путина, "олигарх", организовал стрельбу. "Я думаю, что они намеревались послать Джоялу месседж, - отметил в беседе с автором Пол Гобл, бывший старший аналитик Госдепартамента и друг Джояла. "Гобл отметил, что Джоял работал над организацией визита чеченского активиста в США - эти усилия разгневали бы Кремль". "Он перешел черту, которую нельзя пересекать", - передает журналист слова Гобла. Недавняя серия статей в американском издании BuzzFeed изучила смерти ряда российских диссидентов и критиков Путина, которые погибли при загадочных обстоятельствах в Великобритании, пишет The New Yorker. "А что насчет США?" - задается вопросом автор. Гобл рассказал ему, что во время холодной войны США и СССР иногда убивали шпионов и перебежчиков друг друга, но не в стране противника. По мнению эксперта, Путин нарушил старые правила. "И не он один так думает: ряд случаев в США возбуждает подозрения, - продолжает журналист. - Один из таких случаев касается Михаила Лесина, который 5 ноября 2015 года был обнаружен мертвым в своем номере в Dupont Circle Hotel в Вашингтоне. Согласно заявлению полиции Вашингтона, у него были "тупые" травмы головы, шеи, туловища, рук и ног". Филкинс отмечает, что Лесин был могущественной в России фигурой - бывшим министром и советником Путина, а также основателем Russia Today, "которая действует как пропагандистская платформа Кремля на Западе". Как рассказал автору Василий Гатов, бывший руководитель в сфере СМИ и приглашенный исследователь Анненбергской школы коммуникаций и журналистики (Университет Южной Калифорнии), Лесин накопил большое состояние и нажил ряд врагов во время своего подъема. "У него было много врагов", - сказал Гатов. "После того, как его уволил Путин в 2013 году, он покинул Россию, переехал в США, женился, и у него родился ребенок", - рассказывает журналист. "С рождением ребенка жизнь была для него важна", - отметил Гатов. Также эксперт сказал автору, что если бы Лесин решил сотрудничать с американскими следователями, это могло бы стать достаточной причиной, чтобы попытаться его остановить. "Мысль о том, что кто-то мог захотеть заткнуть ему рот, вполне возможна", - добавил Гатов. "Расследование длиною в год под руководством федерального прокурора в Вашингтоне пришло к выводу, что смерть Лесина была случайной, она стала результатом падения и "острого отравления этанолом", - передает журналист. - Лесин пил на протяжении многих дней, говорилось в докладе. Дело закрыли". И все же доклад возбудил подозрения: Гатов рассказал журналисту, что после рождения ребенка Лесин, судя по всему, совсем бросил пить. "Без дополнительных свидетельств мы не можем точно знать", - заключает автор. Как пишет в завершение Филкинс, "иногда смерти, которые кажутся загадочными, как выясняется, имеют невинные причины". Так, в 2010 году Сергей Третьяков, бывший высокопоставленный советский шпион, а затем перебежчик, вдруг скончался в возрасте 53 лет. Он умер, подавившись большим куском курицы. "Как это случилось? Вскрытие показало, что Третьяков был крайне пьян в тот момент". Источник: The New Yorker