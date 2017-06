20 июня 2017 г. Шон МакМикин | The New York Times Был ли Ленин агентом Германии? "16 апреля 1917 года Владимир Ульянов, российский ссыльный, более известный под своим революционным псевдонимом Ленин, прибыл на Финляндский вокзал Санкт-Петербурга (так в оригинале, на самом деле столица была переименована в Петроград уже с августа 1914 года. - Прим. ред.) из Швейцарии окольным путем, проведя до этого почти двадцать лет за границей", - пишет в американском издании The New York Times Шон МакМикин, профессор истории в Бард-колледже (штат Нью-Йорк) и автор книги "Российская революция: новая история". По словам автора, "Ленин произвел немедленную сенсацию своей пламенной речью и радикальной политической программой, известной как "Апрельские тезисы". Российская и мировая политика изменились навсегда". Поскольку он вернулся домой через Германию - и при очевидном содействии высшего командования Германии, которая тогда вела войну с Россией и ее союзниками по Антанте, со стороны противников Ленина тут же посыпались обвинения, что он был германским агентом - обвинение, которое поныне остается спорным, рассказывает историк. "Если когда-либо будет доказано, что Ленин действовал по поручению правительства Германской империи в 1917 году, последствия для нашего понимания Октябрьской революции и советского коммунистического режима, который вследствие нее возник и продлился до 1991 года, будут глубокими, - считает МакМикин. - Это будет равносильно величайшей операции влияния всех времен, по сравнению с которой сегодняшняя обеспокоенность российским вмешательством в западные выборы, включая прошлогоднюю американскую президентскую гонку, будет казаться безвредной. Было ли это правдой?" "В каком-то смысле не было ничего особенно нового в немецком заговоре с целью подрыва вражеского правительства в военное время, - говорится в статье. - На протяжении столетий великие державы играли в эту игру". В Германии даже придумали слово для этого типа операции влияния: Revolutionerungspolitik, то есть "политика революционизации". Ленин был не единственным адресатом германской щедрости среди российских революционеров, но самым важным, пишет профессор. "Из прочих российских социалистов Ленина выделяло его фанатичное противостояние войне и его поддержка независимости Украины, что было одной из ключевых целей Центральных держав". "Программа Ленина, известная как "революционное пораженчество", была столь взрывоопасной, что министерство иностранных дел Германии вмешалось, чтобы помешать распространению этой программы среди солдат на передовой, чтобы это не привело к аресту членов большевистской партии царским правительством за измену, - сообщает автор. - По схожим причинам Берлин придумал пиар-уловку касательно путешествия Ленина по территории Германии, пресловутый "пломбированный вагон" - удобный миф для Ленина, чтобы также дистанцировать его от германской поддержки. На самом деле, поезд не был пломбированным: Ленин сходил несколько раз и ночевал в германском отеле в Сасснице. Согласно свидетелю, Ленин даже произносил политические речи на немецкой территории в лагере для российских военнопленных". Ленин не скрывал своих антивоенных взглядов после возвращения в Россию, говорится в статье. "Апрельские тезисы" выступали за свержение Временного правительства, которое пришло к власти после Февральской революции, - отмечает историк. - Во время апрельского кризиса, который произошел через две недели после возвращения Ленина, большевистские активисты держали антивоенные плакаты, которые открыто призывали брататься с врагом ("Немцы - наши братья")". После второго, июльского кризиса Ленин и еще десять большевиков были обвинены в "государственной измене и организованном вооруженном восстании", продолжает автор. "Множество свидетелей были готовы дать показания о банковских переводах из Стокгольма, отмывании денег через германский бизнес по импорту, немецком финансировании большевистской газеты "Правда" (...). Ленин сбежал в Финляндию, а большинство его товарищей были арестованы. Все было готово для зрелищного показного процесса", - говорится в статье. Однако суд в итоге не состоялся, потому что министр-председатель Временного правительства Александр Керенский амнистировал в августе большинство большевиков, нуждаясь в их поддержке во время корниловского выступления. "Совершив недальновидный шаг, Керенский позволил перевооружиться большевистской военной организации: таким образом они завладели оружием, которое применили два месяца спустя, чтобы его свергнуть", - пишет МакМикин. Когда Ленин пришел к власти, он был далек от осмотрительности в отношениях со своими предположительными германскими спонсорами: одним из его первых поступков была отправка телеграммы в немецкое военное командование на Восточном фронте с предложением безоговорочного прекращения огня, говорится в статье. "В своем собственном понимании Ленин мог оправдывать и оправдывал свои действия как тактические маневры во имя высшей цели коммунизма, а не ради гнусных военных целей правительства Германской империи. Но сложно представить, чтобы такая защита устояла во время процесса, если бы присяжные состояли из обычных русских людей, в то время как война еще продолжалась. Свидетельства, собранные министерством юстиции Керенского, большинство из которых лишь недавно были вновь открыты в российских архивах, были изобличающими. Неважно, каковы были реальные намерения Ленина, но неопровержимо то, что он получил германскую логистическую и финансовую поддержку в 1917 году и что его действия, начиная с антивоенных волнений в российской армии и заканчивая его требованием безоговорочного прекращения огня, были в интересах российского военного врага в Берлине. Они также привели к катастрофическим последствиям для самой России, начиная с территориального расчленения в 1918 году и заканчивая десятилетиями агонии при удушливой большевистской диктатуре", - заключает историк. Источник: The New York Times