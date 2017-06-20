Газопроводная власть России

Внимание Вашингтона сфокусировано на российском вмешательстве в выборы, но кампания Москвы против США выходит далеко за пределы этого вопроса, пишет Politico.

Одним из направлений, которое привлекло на удивление мало внимания, стала российская энергетическая политика, считает автор статьи Эдуардо Сараваль, исследователь по программе энергетики, экономики и безопасности в Центре новой американской безопасности (Center for a New American Security).

"Будучи вторым по величине в мире производителем природного газа, Россия обладает рычагом давления на европейских потребителей, угрожая им прекращением поставок газа и пользуясь своей властью, чтобы сеять разлад среди европейских государств. Новый газопровод, который намеревается построить Москва, может существенным образом усилить этот рычаг давления, повысив ее долю на газовом рынке Германии до более чем 50%. Эта политика и, в частности, газопровод представляют непосредственную угрозу для интересов США в европейской стабильности после Второй мировой войны и могут потенциально иметь более длительные последствия, чем скандалы вокруг выборов", - утверждает автор.

В конце апреля российский газовый гигант "Газпром" подписал финансовое соглашение по газопроводу "Северный поток-2", по которому будет транспортироваться газ из Усть-Луги к западу от Санкт-Петербурга через Балтийское море непосредственно в Германию, откуда он будет распределяться в другие европейские страны.

"Северный поток-2" приведет к усилению лидирующей позиции России на газовых рынках Европы. Отчасти эта позиция обусловлена газопроводом "Северный поток-1", который пролегает по аналогичному маршруту по дну Балтийского моря. В 2016 году на долю России приходилось 34% природного газа, потребляемого в странах ЕС, и "Северный поток-2" может привести к увеличению экспортных возможностей "Северного потока-1". В целом новый газопровод сможет ежегодно обеспечивать энергией 26 миллионов европейских домохозяйств.

По мнению автора статьи, строительство "Северного потока-2" ослабит Европу по трем ключевым пунктам. Во-первых, оно даст России больший рычаг давления на Германию и другие европейские страны. С такой большой долей своего газового рынка Германия станет заложницей российских манипуляций с поставками, особенно если Россия решит повысить цену или сократить поставки.

Во-вторых, "Северный поток-2" позволит России поставлять газ в Европейский союз в обход Украины. Другими словами, если Россия захочет сократить поставки газа на Украину, это не коснется поставок газа в Германию. Обособив поставки в ЕС от Украины, Россия сможет оказывать большее влияние на Украину, перекрывая ей газ и при этом не прерывая поставки мощным союзникам в регионе, таким как Германия.

И, наконец, наверное, самое главное: новый газопровод может усугубить расхождения между странами ЕС и ослабить их решимость в вопросе санкций против Москвы, связанных с аннексией Крыма. Усилив связи между ЕС и российскими энергетическими рынками, "Северный поток-2" может вытеснить поставки других европейских производителей и втянуть европейские страны в сложные экономические отношения с Россией. В конечном итоге, газопровод усилит существующий раскол между теми европейцами, которые обеспокоены растущей властью России, и европейцами, приветствующими дешевое энергоснабжение и сотрудничество с Россией.