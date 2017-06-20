Американские следователи, ведущие "дело России", изучают роль бывшего бизнес-партнера Флинна

"Федеральные следователи, проверяющие лоббистскую деятельность уволенного советника по национальной безопасности Майкла Флинна, отчасти фокусируются на роли Биджана Киана, бывшего делового партнера Флинна", - утверждает Reuters со слов неназванного "человека, опрошенного ФБР". "Следователи также выясняют, были ли законными платежи иностранных клиентов, поступавшие Флинну и его компании - ныне не действующей Flynn Intel Group", - пишут журналисты Натан Лейн и Джулия Эдвардс Эйнзли, ссылаясь на "два не связанных между собой источника, осведомленные о широком расследовании бизнес-деятельности Флинна".

"По словам источников, это касается платежей трех российских компаний и базирующейся в Нидерландах компании Inovo, которую контролирует турецкий бизнесмен Еким Альптекин", - говорится в статье.

"Неясно, является ли Киан фигурантом уголовного расследования либо следователи пытаются составить себе более полное представление о том, как действовала компания Флинна", - пишут авторы.

"Человек, недавно опрошенный ФБР в связи с расследованием в отношении Флинна, сказал, что сотрудники уголовного подразделения бюро спрашивали о Киане и его работе над проектом с Альптекиным так же много, как и о Флинне", - говорится в статье.

Авторы напоминают: ФБР проверяет версию, что фирма Флинна занималась лоббированием в пользу Турции (после того, как получила от Inovo 530 тыс. долларов), не известив об этом надлежащие ведомства США.

В мае Альптекин сказал в интервью Reuters, что его фирма наняла Flynn Intel Group для исследования деятельности турецкого проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена в США. Он подозревал, что Гюлен "отравляет" американо-турецкие отношения. Как и президент Турции Эрдоган, Альптекин обвинил последователей Гюлена в попытке переворота в Турции прошлым летом.

По словам информированного источника, 19 сентября Киан и Флинн встретились в Нью-Йорке с двумя турецкими министрами - иностранных дел и энергетики. Министр энергетики - зять Эрдогана.

В конце октября Киан пытался добиться слушаний в Конгрессе на тему Гюлена, сообщает Reuters, ссылаясь на неназванный источник.