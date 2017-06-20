Кризис по соседству

Евросоюз не смог обеспечить мир и благосостояние на постсоветском пространстве с помощью программы "Восточное партнерство", пишет в статье на сайте немецкой газеты Tagesspiegel Мануэль Кране.

"Когда в 2008 году ЕС начал программу "Восточное партнерство", куда вошли Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина и Белоруссия, надежды на политическую трансформацию были еще высоки. За это время, - отмечает автор публикации, - ни в одной из стран-участниц программы европейским партнерам не удалось повлиять в позитивном ключе ни на мир, ни на благосостояние, ни на стабильность".

В рамках исследовательского проекта, которым руководит политолог из Свободного университета Берлина Таня Берцель, эксперты пытаются выяснить причины этой неудачи, передает издание. Ученые задаются и вопросом о том, какие возможности существуют для реализации поставленных целей в будущем. Проект представляет собой сотрудничество 11 университетов и исследовательских институтов как из стран ЕС, так и из Швейцарии, Молдавии, Украины и Белоруссии, говорится в статье.

По словам политолога Эстер Адеммер из Института Отто Зура при Свободном университете Берлина, ЕС недооценил близость бывших советских республик с Россией. По словам эксперта, страны-участницы программы "заинтересованы в позитивных отношениях как с Евросоюзом, так (...) и с Россией". Эти государства нередко зависимы от большого соседа в экономическом плане, а также имеют традиционно тесные связи с такими странами, как Турция или США. "Все предыдущие аналитические работы переоценивают роль ЕС", - считает политолог. "Мы намерены рассмотреть перспективы каждого отдельно взятого государства". Это предусматривает анализ как политической, так и экономической системы. "Мы хотим выяснить, какие стимулы могут побудить элиту внутри каждой из стран начать реализовывать политические реформы", - говорит Адеммер.

Политические элиты в этих странах "не демонстрируют большой заинтересованности в честных и свободных выборах". Конечно, отмечает эксперт, это нельзя сравнивать с диктатурами, преобразования в которых практически исключены. "Мы хотим проанализировать, кто из действующих лиц в странах, с которыми ведется сотрудничество в рамках "Восточного партнерства", мог бы выступить в поддержку политических преобразований - и как можно укрепить их позиции". По словам Адеммер, это касается как политики, так и экономики.