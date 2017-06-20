Американский военный самолет сбил сирийский бомбардировщик: почему это так важно

"Американский истребитель сбил сирийский правительственный бомбардировщик в восточной части страны в воскресенье, что стало на данный момент одним из самых ясных признаков открытого конфликта между США и режимом сирийского президента Башара Асада", - пишет Time.

Вероятность дальнейших боевых действий между проасадовскими и американскими силами, размещенными в Сирии в поддержку сирийских ополченцев, сражающихся с "Исламским государством"*, теперь повышается, отмечает автор статьи Джаред Малсин.

Россия, чьи вооруженные силы оказывают решающую поддержку правительству Асада, пригрозила ответными мерами. В заявлении российского Министерства обороны говорится, что оно будет считать любой самолет американской коалиции, обнаруженный к западу от реки Евфрат в Сирии, оправданной целью для удара. Москва также перекрыла канал "деэскалации", целью которого является предотвращение столкновения в воздушном пространстве Сирии российских и американских военных самолетов, говорится в статье.

"Таким образом, поражение самолета предполагает изменение характера сирийского конфликта. По мере того как США все больше втягиваются в боевые действия на суше против ИГИЛ* в Восточной Сирии, они оказываются в непосредственном конфликте с правительством Дамаска и, возможно, с Москвой. Этот инцидент повышает риск более масштабного регионального столкновения на фоне маневров США, Асада, России и Ирана в борьбе за контроль и влияние на территории, отбитой у ИГИЛ* в Восточной Сирии",- рассуждает автор.

Сэм Хеллер, аналитик The Century Foundation (Бейрут), сказал в интервью Time, что атака правительственных войск на "Демократические силы Сирии" (SDF) в воскресенье свидетельствует о намерениях Асада сорвать кампанию под эгидой США в Восточной Сирии. "Вся инициатива на их стороне, - утверждает он. - Мы, скорее всего, продолжим сохранять полную пассивность, и я надеюсь, что это потом случайно не перерастет во что-то более масштабное и неконтролируемое".

"Этот инцидент также проливает свет на стратегическую дилемму командного состава и чиновников США, занимающихся сирийским вопросом. Даже если поддерживаемая США кампания приведет к изгнанию ИГИЛ* с сирийской территории, режим Асада сохранит власть в своем государстве-обрубке и гражданская война в Сирии в более широком масштабе будет продолжаться", - говорится в статье. "Растоптать ИГИЛ* не значит определить будущее Сирии", - считает Хеллер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.