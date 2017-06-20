Самообман Европы в миграционном вопросе

Европейские политики обещают депортировать мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища. "Но пока число депортированных намного меньше, чем хотелось бы, и многое говорит в пользу того, что в будущем этот показатель снизится еще сильнее", - пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt Робин Александр.

Вся Европа говорит о депортациях: канцлер Германии Ангела Меркель еще в сентябре 2016 года потребовала "национального напряжения сил" для возвращения мигрантов в их страны происхождения, говорится в статье. В марте глава МВД Италии Марко Минитти заявил о том, что Италия "существенно увеличит число депортаций, и это станет сигналом для всех, кто хочет попасть в Европу". Упростить депортации после апрельского теракта обещал и премьер-министр Швеции.

Идея, которая стоит за охватившим весь континент наступлением, повсюду одна: "Половине всех мигрантов, приехавших в Европу во времена открытых границ, откажут, и им придется уехать - порой против воли". "Но это большой самообман, - уверен автор: - актуальные цифры по депортациям значительно ниже, чем предполагалось".

Сколько-нибудь значимые депортации удаются Европе только с балканскими странами, которые отличаются относительным желанием сотрудничать, говорится далее. Из 25375 беженцев, депортированных в 2016 году из Германии, только 7451 человек были депортированы не в страны Балканского региона.

Не так давно правозащитная организация "Инициатива европейской стабильности" (ESI) представила данные по депортациям из европейских стран, причем в них не учитывались депортации в страны Балканского региона. Согласно этой статистике, Италия выслала 3495 человек в 2014 году, 2760 - в 2015 году и 3670 - в 2016-м. Швеции удалось повысить число депортаций с 1285 в 2014 году до 1765 в прошлом. Примерно то же самое в Германии: в 2014 году из страны депортировали 6105 человек, в 2015-м - 5303, и 7451 - в 2016-м. "Это довольно скромный показатель, особенно если учесть, что за тот же период число лиц, которые подлежат депортации, увеличилось на треть", - комментирует автор.

В скором будущем, полагает Александр, "все может стать намного хуже, так как беженцы, чьи дела рассматриваются европейскими властями в настоящее время, родом вовсе не с Балкан, а исключительно из африканских и азиатских стран, которые редко сотрудничают по вопросам депортаций".