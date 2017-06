20 июня 2017 г. Редакция | The Washington Post Что будет, когда "Исламское государство"* будет побеждено в Ираке и Сирии? "Соединенные Штаты полны решимости победить "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, но по мере того, как приближается достижение этой цели, проявляется другой стратегический вопрос: какая система безопасности заменит ИГИЛ* и какие из внешних сил, замешанных в делах региона, будут стоять за этой системой? По-видимому, у администрации Трампа нет никакой стратегии на этот счет, но она определенно есть у других, и это помогает объяснить инциденты прошлых выходных - уничтожение сирийского правительственного самолета Соединенными Штатами и нанесение Ираком ударов ракетами средней дальности со своей территории по целям, относящимся к "Исламскому государству"*, на востоке Сирии", - пишет редакция The Washington Post. "Хотя номинально эти два инцидента не связаны между собой, у них общая причина - стремление Ирана и России, а также их сирийских и иракских шиитских клиентов доминировать на пространстве, которое освободится, когда "Исламское государство"* будет изгнано из его "столицы Ракки", на которую наступают поддерживаемые США курдские и сирийские арабские силы", - утверждают журналисты. По их мнению, на карту поставлены нефтеперерабатывающие регионы к югу от Ракки и коридор от Багдада до Дамаска, который надеется контролировать Иран. Россия же надеется выдавить США из данного региона. Авторы считают, что США следует пренебречь блефом Москвы по поводу сирийского воздушного пространства, а администрации Трампа надо дать режиму Владимира Путина понять, что он лишит себя всех шансов на перезагрузку отношений с Вашингтоном, если останется союзником Ирана. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post