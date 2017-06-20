Укрепление сил НАТО в Прибалтике возмущает Россию

Размещением в Латвии группы войск под руководством Канады завершился процесс наращивания сил НАТО в странах Балтии, который, как утверждает Россия, подрывает безопасность, пишет The Wall Street Journal.

"Церемония в понедельник с парадом войск из Латвии, Канады, Польши, Италии, Испании, Словении и Албании ознаменовала полное размещение четвертой и последней боевой группы в Балтийском регионе. Всего НАТО разместило около 4500 военнослужащих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше", - сообщает Джулиан Барнс.

Россия тоже наращивает свои войска. Она усиливает свое постоянное военное присутствие в регионе, включая ракеты, чтобы противостоять размещению войск НАТО. Россия и Белоруссия также готовятся к крупным военным учениям в сентябре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит "непосредственной угрозы" силам НАТО или балтийским государствам. Он также сказал, что хотел бы созвать встречу послов НАТО с их российским коллегой, чтобы стороны смогли оповестить друг друга о предстоящих учениях.

Россия утверждает, что размещение сил НАТО нарушает соглашение с Москвой, не позволяющее постоянную дислокацию существенных боевых сил у российских границ.

Представители России неоднократно твердили, что войска НАТО подрывают безопасность, а не способствуют ей. Александр Грушко, российский посол в НАТО, недавно сказал, что альянс должен сосредоточиться на борьбе с терроризмом, а не защите от Москвы.

По словам Грушко, наращивание сил НАТО чревато гонкой вооружений. "Ситуация опасна", о чем мы знаем из предыдущего опыта, сказал он.

Столтенберг утверждает, что альянс не нарушал соглашений с Россией. Канадский министр обороны Харджит Саджан говорит, что действия НАТО носят оборонительный характер. По его словам, Россия совершила агрессию, аннексировав Крым, что заставило Канаду направить в Европу свой самый многочисленный контингент со времен холодной войны. "Надо задать России вопрос, кто здесь агрессор", - сказал Саджан в интервью.