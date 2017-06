20 июня 2017 г. Пол Зонне | The Wall Street Journal Глава "Нафтогаза" похвалил предложенную Сенатом меру по поводу российского трубопровода "Глава украинской государственной энергетической компании приветствовал решение Сената США сделать российский газопровод в Германию мишенью представленного на прошлой неделе законопроекта о санкциях и призвал администрацию Трампа наказать компании, помогающие России в реализации этого проекта", - сообщает Пол Зонне в The Wall Street Journal. "Мы призываем [США] как можно скорее распространить санкции на все компании, которые могут принять участие в данном проекте", - сказал генеральный директор компании "Нафтогаз" Андрей Коболев о "Северном потоке-2". "По его словам, этот газопровод, который еще больше облегчит для России задачу поставлять газ в Европу в обход Украины, представляет собой риск для Украины, вознаграждает Россию и угрожает единству Европы", - передает Зонне. "Сенат взял на мушку данный проект на прошлой неделе, в рамках нового законопроекта, принятого 98 голосами против 2. Законопроект подтверждает то, что США выступают против "Северного потока-2", и дает президенту полномочия наложить санкции на компании, инвестирующие в российские трубопроводы для экспорта энергоносителей в определенных масштабах, - говорится в статье. - Законопроект еще должен пройти Палату представителей, чтобы стать законом. Так как оговорка о трубопроводе не обязательна к исполнению, администрации президента Дональда Трампа также понадобится авторизовать наложение санкций на компании, участвующие в этом трубопроводном проекте". "Данное положение рассердило Германию и Австрию", - продолжает журналист. "Для нас неприемлема угроза наложения экстерриториальных санкций, незаконных с точки зрения международного права, на европейские компании, участвующие в развитии европейских энергетических поставок, - заявили министерства иностранных дел Германии и Австрии. - Поставки энергоносителей в Европу - дело Европы, которое не касается Соединенных Штатов Америки". Источник: The Wall Street Journal