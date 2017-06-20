Америка не вернется к привычной роли

"Ни один другой вопрос так не заботит сегодня общественность, будоража ее умы: когда же Трамп наконец сойдет с пьедестала, сколько еще он продержится? Однако вместо того, чтобы делать ставки на его скорый конец в качестве президента, лучше настроиться на то, что он, скорее всего, останется", - пишет колумнист Die Zeit Мартин Клингст.

"Если Дональду Трампу действительно суждено покинуть Белый дом, то, по всей вероятности, не из-за каких-то его незаконных связей с Россией или непрозрачных бизнес-схем. Роковой для него может стать его манера реагировать на подобные подозрения, которые он опровергает и пытается обойти при помощи лжи и угроз", - замечает автор.

И даже если назначенный министерством юстиции спецпрокурор Роберт Мюллер в результате расследования выяснит, что препятствование ходу следствия, инициированного ФБР, все же имело место, это может и не стать концом для Трампа. "Американское министерство юстиции многие десятилетия придерживается правовой позиции, которая заключается в том, что решение о выдвижении обвинений против находящегося у власти президента является компетенцией Конгресса. (...) А там, как известно, большинство за республиканцами", - поясняет автор.

"А пока Дональд Трамп остается в Белом доме и пробудет там, скорее всего, до 20 января 2021 года - а если избиратели захотят, то и еще четыре года после этого. Вместо того чтобы делать ставки на его скорое падение, следует подумать над тем, что в Европе и остальном мире можно сделать для того, чтобы сформировать противовес и предотвратить наихудший сценарий", - считает Клингст.

По мнению противников Трампа внутри страны, прежде всего Германия и Франция должны усилить свою ответственность во внешнеполитических и оборонных вопросах, а также оказать поддержку разумным представителям администрации Трампа. Набравшись терпения, можно дождаться и окончания его президентского срока, "а там, глядишь, в Белый дом въедет более разумный президент, с которым Америка снова вернется к роли глобального лидера", не без иронии замечает автор.

"Эта позиция, - уверен обозреватель, - упускает из вида три момента. Во-первых, мир и место Америки в нем изменились еще до прихода к власти Трампа: это началось уже при Джордже Буше и продолжилось при Бараке Обаме, когда Америка взвалила на себя оказавшийся непосильным груз войн, а затем, потеряв много сил, была вынуждена выходить из многих конфликтов, к возгоранию которых сама приложила руку. В этот период США и начали терять власть. Освободившиеся позиции стали занимать другие".

"Во-вторых, вопреки распространенному мнению, полагаться на кучку разумных голов в администрации Трампа вряд ли стоит. Их влияние на президента не так уж велико", - пишет автор, в качестве примера приводя видеозапись заседания американского кабмина, этого "комедийного шоу", в ходе которого члены администрации, "подобно марионеткам, послушно кивали и хвалили все, что говорил их президент".

"В-третьих, - продолжает Клингст, - (...) то, насколько европейцы готовы возложить на себя больше ответственности, покажут ближайшие недели, месяцы и годы. Это будет для них сложным экзаменом".

Конечно, пишет журналист, Америка и при Трампе, и после него останется сильной и влиятельной. "Однако мир за пределами Соединенных Штатов не будет наивно ждать (...) того, что ситуация в Вашингтоне когда-нибудь изменится к лучшему и Америка снова возьмет на себя (...) роль мирового лидера. Слишком серьезны для этого сегодняшние вызовы и угрозы. Слишком тяжелы для этого упущения и ошибки Америки, а вред от эпохи Трампа слишком значителен".