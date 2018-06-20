Господин Путин, воспользуйтесь этим шансом на освобождение диссидентов

"В понедельник Госдепартамент США призвал Россию освободить "более 150" лиц, заключенных по политическим и религиозным мотивам", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский. "При нынешнем политическом климате подобная просьба США в обычных условиях была бы лучшим способом гарантировать, что они останутся за решеткой. Но, возможно, Госдепартамент выбрал удачный момент: президент Путин мог бы продемонстрировать великодушие, помиловав заключенных, когда глаза всего мира прикованы к России и ЧМ", - говорится в статье.

Бершидский пишет, что 14 июня российская правозащитная организация "Мемориал" опубликовала обновленный вариант списка российских узников совести.

Автор напоминает, что накануне Олимпиады 2014 года Путин помиловал Михаила Ходорковского. Путин "говорил о тяжелобольной матери миллиардера и вообще не упомянул об Олимпиаде. Но его мотивация была очевидной: жест доброй воли, адресованный Западу, мог приблизить его цель по превращению Игр в красивую витрину его версии России", - говорится в статье.

Путин "не намерен "ослаблять гайки" в свой четвертый президентский срок", считает Бершидский, но все же замечает: "Ограниченная амнистия, в результате которой были бы освобождены политзаключенные, ни один из которых ничуть не опасен, помогла бы Путину развеять нравственную обеспокоенность некоторых западных граждан тем, что ЧМ проводится в России. Она также создаст прецедент, который позволит ФИФА требовать сходных шагов от других авторитарных стран, которые почти наверняка станут принимать ЧМ в будущем".

"Путин упускает шанс превратить ЧМ в нечто большее, чем хорошо организованное спортивное мероприятие. Если он, как минимум отчасти, стремится нормализовать свой режим, еще есть время освободить заключенных и вычеркнуть все имена из списка "Мемориала", - заключает журналист.