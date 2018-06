20 июня 2018 г. Штефани Кирхгесснер, Люк Гардинг | The Guardian Американский лоббист, представлявший интересы российского олигарха, посетил Ассанжа девять раз за год Американский лоббист, давно представляющий интересы российского олигарха Олега Дерипаски, посетил Джулиана Ассанжа девять раз в посольстве Эквадора в Лондоне в прошлом году, согласно отметкам о посетителях, с которыми ознакомились журналисты The Guardian. Адам Уолдмен, представлявший интересы магната в Вашингтоне в качестве лоббиста с 2009 года, за 2017 год встречался с Ассанжем чаще, чем кто-либо другой, как показывают записи, отмечают авторы статьи Штефани Кирхгесснер и Люк Гардинг. "Неясно, почему Уолдмен отправился к основателю WikiLeaks и имели ли эти встречи какое-то отношение к российскому миллиардеру, который сейчас оказался под американскими санкциями. Однако это разоблачение, скорее всего, приведет к новым вопросам о масштабе и природе предположительных связей Ассанжа с Россией", - говорится в статье. Согласно отчетам фирмы Уолдмена Endeavor Group Министерству юстиции США (DoJ), его работа на Дерипаску состояла, главным образом, в консультировании компании владельца "Русала" по юридическим вопросам. "У российского магната были проблемы с получением визы из-за предположительных связей с организованной преступностью; Дерипаска таковые отрицает. Уолдмен лоббировал американское правительство с целью добиться предоставления Дерипаске визы", - уточняет издание. Уолдмен также выступал в качестве консультанта российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Согласно отчетам DoJ за 2010 год, Лавров нанял Endeavor Group с целью облегчить "непрекращающуюся тупиковую ситуацию", в которой оказался Дерипаска в результате отказа в выдаче ему американской визы. В письме Уолдмену Лавров похвалил Дерипаску как одного из "выдающихся лидеров делового мира" России, передают журналисты. В прошлом году Fox News, получивший доступ к слитой переписке Уолдмена и американского сенатора Марка Уорнера, ведущего представителя демократов в сенатском Комитете по разведке, предположил, что Уолдмен пытался заключить сделку между Ассанжем и DoJ, но переговоры оказались бесплодными. "Уолдмен, предположительно, дважды посетил Ассанжа, 12 и 13 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, и еще раз - сразу после церемонии, 27 января", - пишут авторы. The Guardian отдельно подтвердила, что Уолдмен находился в Лондоне в конце марта, когда он снова встретился с Ассанжем. Он посетил посольство три раза в апреле и еще два раза в конце ноября 2017 года. "Дерипаска является центральной фигурой в расследовании спецсоветника Роберта Мюллера по предполагаемому сговору между предвыборном штабом Трампа и Москвой", - пишет издание, напоминая о связях Дерипаски с бывшим менеджером штаба Полом Манафортом. Источник: The Guardian