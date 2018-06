20 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Русская душа непостижима - даже в футболе Россия снова сделала невозможное: за шесть дней российская сборная нежданно преобразилась из нервозной и не уверенной в себе команды-хозяйки в жизнь и душу праздника на ЧМ, отмечает западная пресса. Это примечательная метаморфоза для команды, которая не выиграла ни одного из семи финальных "разминочных матчей". "Извини, Россия, мы были неправы", - признает немецкий Der Spiegel, не веривший в выход российской сборной в плей-офф. "Безудержная Россия быстро покончила с мечтой Мохамеда Салаха" - сообщает в заголовке британская The Times. "За шесть дней российская сборная нежданно преобразилась из нервозной команды-хозяйки, не вполне уверенной в себе, в жизнь и душу праздника на нынешнем ЧМ", - пишет футбольный обозреватель Оливер Кэй. "После всех вопросов и сомнений команда начала турнир впечатляюще - нашла формулу победы, центральную роль в которой играют Денис Черышев и Артем Дзюба с его массивной фигурой. Существует один сценарий, при котором Россия может упустить шанс на плей-офф, но эта версия настолько маловероятна, что ее можно отмести. Обыграв Саудовскую Аравию со счетом 5:0, россияне продолжили в том же духе, во вторник вечером одержав впечатляющую победу над Египтом (3:1) благодаря блицу из трех голов в начале второго тайма. Ликование после финального свистка, как на поле, так и на трибунах в Петербурге, не выглядело преждевременным. Как и беспокойство Мохамеда Салаха и его египетской сборной, чье долгожданное приключение на ЧМ, похоже, окажется ужасающе кратким", - говорится в статье. "Это примечательная метаморфоза для команды, которая не выиграла ни одного из семи финальных "разминочных матчей", что побудило президента Путина заявить: "К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала". Путин потребовал, чтобы сборная играла "достойно" и показала "современный, интересный, красивый футбол". Это она определенно делает", - отмечает автор. "Поскольку это Россия, то, конечно, на горизонте маячит грозовое облако", - пишет журналист, напоминая об обвинениях в допинге в российском футболе. Тем не менее, отмечает он, "Россия внезапно начинает верить в эту команду". "Извини, Россия, мы были неправы" - так озаглавлен материал в немецком журнале Der Spiegel. После победы России в матче против Саудовской Аравии со счетом 5:0 Spiegel заявил, что Россия все равно не выйдет в плей-офф чемпионата. "Мы должны это исправить, мы недооценивали хозяйку чемпионата", - признаются журналисты Филипп Денбостель и Ули Петерсен в новой публикации, отмечая, что после второй победной игры против Египта со счетом 3:1 Россия почти достигла 1/8 финала. Правда, есть одна проблема: противником России в одной восьмой финала, вероятно, станет Испания или Португалия. "Обе команды для пусть и сильной в настоящий момент России едва ли станут преодолимой задачей. Но однажды мы уже ошиблись", - пишут авторы публикации. Если в первый игровой день чемпионата лишь малая часть команд решалась пойти на большой риск в своей игре, то теперь, когда сборные, проигравшие свой первый матч, должны с помощью второй игры предотвратить свой быстрый вылет с турнира, чемпионат станет более интересным, полагают Денбостель и Петерсен. Постоянных атак и полного отсутствия оборонительной игры в предстоящих матчах, конечно, ждать не стоит, однако значительное увеличение темпа, количества голевых моментов и драматизма весьма вероятно, отмечают журналисты. "Россия, кажется, внезапно оказалась на своем месте на собственном чемпионате мира" - пишет The Wall Street Journal. "На прошлой неделе, когда Россия начала турнир, определенными были только два момента: что это была команда с самым низким рейтингом на этом чемпионате мира и что, как бы плохо она ни выступала, она все равно сыграет три матча перед своей группой поддержки, которой нечего терять", - говорится в статье. Во вторник вечером Россия в значительной степени гарантировала, что будет и четвертый матч. Хозяева все же сумели обеспечить себе выход в квалификационный раунд, одержав победу со счетом 3:1 над Египтом, отмечает автор статьи Джошуа Робинсон. "До того, как начался чемпионат мира, команду окружали сильные предчувствия беды. Она плохо защищалась, хаотично атаковала, и россияне в большинстве своем ненавидели ее менеджера" Станислава Черчесова, говорится в статье. Однако Черчесов отказался оглядываться на их маловероятные шансы прийти к этому моменту. Активное и внезапное наступление России и ее сверхъестественная энергия изменили ситуацию. Его команда теперь забила столько голов за два матча, сколько Испания за время всего чемпионата мира 2010 года, пишет автор. "Спустя восемь лет после того, как она совершила невозможное на голосовании о месте проведения этого турнира, Россия делает это снова, на этот раз задержавшись на нем немного дольше", - иронизирует он. Российская команда 19 июня напомнила простую футбольную истину: один человек не может одержать победу в матче, пишет спецкор французской Le Monde в Санкт-Петербурге Бенуа Виткин. Поражение Египта напомнит другую очевидность: Мохаммед Салах уже не ходит по воде. Игрок "Ливерпуля" в своем первом матче в ЧМ должен был вывести свою команду к вершинам, напоминает автор. Статус иконы, которого он добился своей простотой и скромностью, бесконечно далекими от мишуры современного футбола, уже не действует. Место, уделенное Салаху в хронике ЧМ, к чему он, безусловно, не стремился, затмило слабость его команды, с ее уязвимой защитой и недостатком правильных решений в нападении, считает журналист. "Один человек не всесилен. Между тем нельзя не вспомнить о другом участнике этого матча, главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове", - пишет Виткин. Как и Салах, еще накануне матча против России уверявший, что ожидания на его счет лишены оснований, Черчесов не стремился избежать разъяснений или ответственности. "Все же следует остерегаться излишней персонификации неожиданного российского успеха. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что за чудо произошло в раздевалке сборной, однако верить в то, что главный тренер - единственный, кто отвечает за российскую метаморфозу - от агонизирующей команды к коллективу, полному воодушевления - значило бы принизить значение игроков, так же как вообразить, что Мохаммед Салах способен в одиночку вывести Египет в одну восьмую финала через 28 лет после его последнего участия в чемпионате мира по футболу", - пишет Виткин. Испанская ABC описывает атмосферу чемпионата и впечатления иностранцев от России и русских. "Наверное, иностранцу чрезвычайно трудно познать русскую душу, потому что гораздо более скромная цель - заглянуть в русскую футбольную душу - и то труднодостижима", - размышляет корреспондент. "Первое препятствие - русский язык. Но второе - сами русские. Мало где в мире найдется так много людей, которым незнакомы слова bye, thank you или please. Водители, которые возят журналистов в пресс-центр ФИФА, хранят почти комичное боязливое молчание", - пишет автор. "У волонтеров организации - молодых, знающих языки - разговорчивость имеет свои ограничения. Одна девушка призналась, что не может говорить с журналистами на такие темы, как вопрос гомосексуальности, потому что дала специальную подписку", - утверждает автор. Корреспондент замечает: "Россияне очень довольны ЧМ, а москвичам нравится город, который при мэре Собянине преобразился". Все, с кем побеседовал автор, выделили "атмосферу" ЧМ. "Москва никогда не была такой и никогда не будет такой вновь", - уверяет агент по продажам Алена. Учительница Татьяна вспомнила рассказы своего отца о московской Олимпиаде: "На следующий год родилось много детей. Некоторые были черные. Их прозвали детьми Олимпиады". Журналист комментирует: "Теперь ждут поколение "детей ФИФА".