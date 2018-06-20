Россия-Египет: что может сделать один человек для своей команды

Нападающий Мо Салах и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оба являются олицетворением своих команд: первый - египетской команды "фараонов", второй - своей сборной, пишет спецкор французской Le Monde в Санкт-Петербурге Бенуа Виткин.

Российская команда во вторник вечером 19 июня напомнила простую футбольную истину: один человек не может одержать победу в матче. Поражение Египта в игре с Россией (со счетом 1:3), во время второго матча группы А напомнит планете футбола, охваченной в последние дни иррациональным пылом, другую очевидность: Мохаммед Салах, поскольку речь идет о нем, уже не ходит по воде, говорится в статье.

Увенчанный статусом иконы - египетской, арабской, мировой - самой эпохой и регионом, нуждающимся в героях, игрок "Ливерпуля" в своем первом матче в ЧМ должен был вывести свою команду к вершинам, отмечает автор. Статус иконы, которого он добился своей простотой и скромностью, бесконечно далекими от мишуры современного футбола, уже не действует.

Место, уделенное Салаху в хронике ЧМ, к чему он, безусловно, не стремился, затмило слабость его команды, с ее уязвимой защитой и недостатком правильных решений в нападении, считает журналист.

"Один человек не всесилен. Между тем нельзя не вспомнить о другом участнике этого матча, главном тренере российской сборной Станиславе Черчесове. Он тоже человек простой и неотесанный, - комментирует Виткин. - Когда он стал тренером после честной карьеры вратаря в Советском Союзе и России, ему как-то сказали о необходимости нанять психолога для одной из его команд. "Психолог? Но для чего? Когда я играл в футбол, их не было". Ответ столь же крутой, как склоны гор в его родной Осетии, на Кавказе".

Как и Салах, еще накануне матча против России уверявший, что ожидания на его счет лишены оснований, Черчесов не стремился избежать разъяснений или ответственности, говорится в статье. "Не концентрируйте ваше внимание на игроках, говорите обо мне и о моей ответственности", - заявлял он осенью, обращаясь к журналистам, готовым пригвоздить его к позорному столбу за постоянные проигрыши его команды.

Во время бури Черчесов с честью сохраняет невозмутимый вид, подобно тому, как Салах не теряет своей неизменной застенчивой улыбки, отмечает автор статьи. Посреди хора критиков один лишь журналист Eurosport Павел Городницкий ясно видел его стратегию и проект. За десять дней до начала ЧМ он написал: "Черчесов нечаянно скопировал прием раннего Моуринью [португальский тренер. - Прим. Le Monde] - весь народный гнев скукожится в один гигантский файерболл и самонаведется на лысину Станислава".

"Все же следует остерегаться излишней персонификации неожиданного российского успеха. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что за чудо произошло в раздевалке сборной, однако верить в то, что главный тренер - единственный, кто отвечает за российскую метаморфозу - от агонизирующей команды к коллективу, полному воодушевления - значило бы принизить значение игроков, так же как вообразить, что Мохаммед Салах способен в одиночку вывести Египет в одну восьмую финала через 28 лет после его последнего участия в чемпионате мира по футболу", - пишет Виткин.

Украшенный своим новым статусом мудреца, Черчесов во вторник вечером избежал излишней самоуверенности и принес в жертву многословный стиль современной коммуникации, замечает автор статьи. "Цели были простые - нам надо было выиграть, - заявил Черчесов, констатируя с крайней трезвостью: - Понятно, что вопрос Салаха тоже надо было решать. То, что задумали, нам удалось".