Кот, выдра, бегемоты: тяжелая битва оракулов ЧМ

Россияне устраивают настоящий зоопарк, наблюдая за "предсказателями" результатов чемпионата мира по футболу, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Российские наследники обитавшего в немецком зоопарке осьминога Пауля, который прославился предсказаниями, в точности подтвердившимися на ЧМ-2010, бьются за то, чтобы оказаться на высоте. По данным российского агентства "Интерфакс", по всей стране как минимум 11 животных заняты прогнозированием результатов ЧМ-2018, среди них кот, олень, кролик, волчонок, выдра и два бегемота, говорится в статье.

Самым знаменитым и звездным оракулом, если можно так выразиться, стал глухой кот Ахилл. Это один из бесчисленных котов, живущих в прославленном музее Эрмитаж в Санкт-Петербурге - со времен российской императрицы Елизаветы I, правившей с 1741 по 1762 год, туда были набраны кошки, призванные изгнать мышей из подвалов Зимнего дворца, где они не просто обрели право гражданства - их всячески холят и лелеют. Ахилл - красивый белоснежный кот с голубыми глазами - набрался опыта на Кубке конфедераций, в июне 2017 года, за год до начала ЧМ, где он правильно предсказал 3 результата из 4, выбирая миску с сухим кормом, помеченную тем или иным флагом, описывает Мандро.

Ахилл исправно выполняет свою работу до сих пор, он правильно предсказал победу России над Саудовской Аравией (5:0, 14 июня), затем победу Ирана над Марокко (1:0, 15 июня), говорится в статье.

Жесткую конкуренцию ему составляет выдра Гарри (или уменьшительно Гарик) из Сочинского зоопарка, которая обозначает победителя, тыкая носом в футбольные мячики, окрашенные в цвета каждой страны, отмечает журналистка. Патриотично настроенная выдра дерзко предсказала новую победу России - над Египтом, во вторник, 19 июня.

Енот Нафаня живет не в одном из городов, принимающих ЧМ, а в Иркутском зоопарке, в Сибири, однако он встал в один ряд с упомянутыми животными. Он выбирает одну из двух мисок с фруктами, в которых находятся флажки соперников, рассказывает автор статьи. Следует также упомянуть тапира Клеопатру из Нижнего Новгорода, бегемотов Милю и Глясика из Калининградского зоопарка (получивших "красную карточку", когда их прогнозы на матч Россия-Саудовская Аравия оказались диаметрально противоположными), белого кита по кличке Пузырь из дельфинария Анапы, а также лемура Спартак из Екатеринбурга.