Нам захотелось посмотреть матч ЧМ вместе с моряками из Кронштадта

"Матч Швеция - Южная Корея явно не воодушевил тех, кого нам довелось встретить. Но легендарный город, известный своим восстанием моряков против коммунистического диктатора в 1921 году, по-прежнему производит сильное впечатление", - пишет спецкор Le Monde Бенуа Виткин из Кронштадта.

Почему нам захотелось посмотреть матч ЧМ в компании моряков Кронштадта? Потому что они - яркий символ советской и русской культуры, действующие лица трагической истории, возведенной в миф во всем мире, отмечает журналист.

Если бы не фортификационные сооружения, обрамляющие его береговую линию, Кронштадт был бы типичным среднестатистическим советским городом с населением в 43 тыс. человек, с хрущевскими пятиэтажками и широкими улицами, обсаженными деревьями. Где найти моряков, если не в баре? В кафе "Крепость", "Булочка" и в кафе "Большая черепаха" мы остались ни с чем: либо там не было моряков, либо там не было ни моряков, ни футбола, описывает Виткин.

Сегодня Кронштадт сияет. Остров стал туристическим центром региона. В первую очередь для россиян, привлеченных его исторической аурой, но там делают крюк и автобусы с китайскими туристами, говорится в статье. "Вот уже пять дет, как сюда массово приезжают туристы", - подтвердила нам продавщица безделушек, священнодействующая перед "морским собором". В ее лавочке копии морских фуражек соседствуют с неизменными футболками, украшенными портретом Владимира Путина, где он всегда изображен с мужественным выражением лица. Что ж, национальная гордость, пишет автор.

Военные пристани закрыты. Только в выходные, уточнили два караульных, охраняющих вход на них. По крайней мере, мы увидели двух моряков, обрадовался журналист. Они нас уверили, что да, чемпионат мира по футболу их очень интересует. Тогда почему они не ринулись в бары смотреть матч Швеция -Северная Корея?

- У нас на борту собственные бары! - смеются они

- Бары!?

- Ну, кают-компании...

- С телевизором? С пивом?

- Без пива, мы не пьем.

- Русские моряки не пьют?

- Отчего же, иногда нам это по душе. Но, когда у нас увольнительная и нам хочется куда-то выбраться, мы лучше поедем в Санкт-Петербург.

Тогда мы сделали последнюю попытку, рассказывает Виткин:

- Вы не хотите пригласить меня на борт посмотреть матч Швеция - Северная Корея?

- А вы откуда приехали?

- Из Франции.

- Ммм... Если вернете нам "Мистрали", тогда, может быть, мы вас пригласим.

"Может, мы лучше все поймем о недосягаемых моряках, если сходим в музей истории города", - передает свои мысли спецкор. Музей был открыт в середине 1990-х, как пояснила 51-летняя билетерша Елена. "Раньше в нем не было необходимости, поскольку до 1996 года Кронштадт оставался закрытым городом".

Сегодня жители главным образом работают в Санкт-Петербурге. Их никогда не привлекала морская карьера, скажет нам позднее один из них: слишком низкие зарплаты, слишком много ограничений. Сказать по правде, пояснил Роман, город склонен не обращать внимание на Финский залив с его загрязненными водами, передает журналист.

Музей являет собой хороший пример историографических искажений в современной России, которая все больше умалчивает о темных сторонах советского периода, отмечает Виткин. Хотя музей был создан через много лет после развала Советского Союза, Кронштадтское восстание 1921 года занимает в нем всего два скромных стенда.

Отчаявшись, мы добрались до кафе "Фарт", где один моряк спрятался в углу, чтобы нежно пощебетать по телефону, продолжает корреспондент. Наконец на выходе из кафе мы встретили первого свободного моряка. Кирилл был немногословен и куда-то торопился. Он совсем не интересуется футболом, а если бы даже интересовался, то у него нет времени смотреть матчи. "У нас слишком много работы", - сказал он.