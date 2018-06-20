Президент Литвы: "Молодое поколение готово защищать нашу страну"

Близость к России наводит страх на Литву. Насколько велика опасность российского вторжения в страну? Не слишком ли наивны европейские государства в отношениях с Россией? Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая некогда сравнила действия Путина с политикой Гитлера и Сталина, считает российского президента непредсказуемым и предостерегает Европу. Журналистка немецкого Der Spiegel Аннетте Лангер побеседовала с литовским президентом.

Говоря о завершившихся недавно в Прибалтике учениях НАТО под названием "Удар сабли", Грибаускайте отметила, что внутри НАТО есть некоторые процессы, которые необходимо оптимизировать. По ее словам, в странах-участниках НАТО по-разному отдаются приказы и принимаются решения. "В случае, требующем применения оборонительных мер, у нас в НАТО есть 30 дней для принятия формального решения - это слишком долгий срок, ведь в случае необходимости мы должны отреагировать в течение нескольких часов", - подчеркнула Грибаускайте.

"Чувствуете ли вы себя достаточно защищенно в военном смысле?" - поинтересовалась журналистка.

"Я уверена прежде всего в том, что касается нашего народа. Молодое поколение готово защищать свою страну. Мы совершили большую ошибку, не сделав этого еще в 1940 году, когда Красная Армия вступила в Литву и оккупировала ее. Это закончилось геноцидом. Мы потеряли почти 15% нашего населения, многие были депортированы в советские трудовые лагеря. Мы должны были бороться. Мы больше никогда не совершим такую ошибку", - заявила собеседница издания.

Грибаускайте также отметила, что Литва непрерывно модернизирует свою армию, закупая вооружение у Германии, США и Израиля. Однако наиболее важными являются для страны совместные военные учения. Так, в проведенных в июне международных учениях Baltops в этом году приняли участие 22 страны, в том числе Финляндия и Швеция, не входящие в НАТО. "Это означает, что государства, имеющие выход к Балтийскому морю, осознали опасность", - считает госпожа президент.

"Как вы оцениваете опасность вторжения России в Литву?" - спросила Лангер.

"Опасность велика, если мы не будем постоянно готовы к обороне, - уверена Грибаускайте. - Если мы покажем, что хотим и можем защитить себя, на нас никто не нападет. Мы должны быть готовы ментально, политически, технологически, сердцем и душой. Российские войска на границах Прибалтики и Польши в десять раз сильнее войск НАТО".

Говоря о борьбе Литвы с невоенными угрозами, такими, как манипулирование выборами, кибератаки и пропаганда, президент отметила, что население Литвы устойчиво к манипуляциям извне. "Например, у нас есть группа очень активных блогеров, которые занимаются исключительно разоблачением фейковых новостей. Гражданское общество и органы власти очень успешно сотрудничают друг с другом, когда речь идет о разоблачении ложных сообщений. Внутри ЕС мы работаем над созданием совместных сил быстрого реагирования, которые призваны обнаруживать кибератаки и координированно бороться с ними", - рассказала политик.

"Наивны ли западные страны в своей оценке России?"

"Да, это все еще так, - считает Грибаускайте. - Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их дела, шпионит за ними и манипулирует выборами, они просыпаются. Отнюдь не с момента аннексии Крыма мы знаем, что России нельзя доверять. Путин говорит одно, а делает другое".

"Тем не менее, Германия, Финляндия, а теперь и Швеция дали зеленый свет на строительство спорного газопровода "Северный поток-2", - заметила журналистка.

"Мы все должны сотрудничать в сфере экономики и продолжать вести диалог с другими государствами. Но тот, кто делает себя зависимым от поставки энергии из одной страны, становится уязвимым и в политическом смысле, - указала глава Литвы. - Если Европа с помощью "Северного потока-2" сделает себя зависимой от России, она даст Путину действенный инструмент для коррумпирования его политики".