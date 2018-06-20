Эксперт: "Российскую полицию боятся и футбольные хулиганы"

Роберт Клаус, эксперт, изучающий такой феномен, как футбольные болельщики, объясняет в интервью немецкой Sueddeutsche Zeitung, какие меры предпринимают российские власти в ходе ЧМ-2018, чтобы не допустить столкновений на улицах, какие угрозы все-таки существуют и сколь противоречивую роль при этом играет само государство.

"Одной из составляющих стратегии российского государства является позиционирование себя в роли сильного актора и демонстрация своей способности обеспечить безопасность в ходе проведения турнира", - отмечает собеседник издания. Это видно на примере бывшего президента Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина - его организация долгое время объединяла под своим крылом агрессивных фанатов российской сборной.

"В ходе ЧЕ-2016 во Франции он, например, создал параллельный рынок билетов (...), затем в сентябре 2016 года он был арестован полицией, его задержание в туалете отеля было снято на камеру", - говорит эксперт.

Кроме того, продолжает Клаус, была проведена целая серия задержаний в ходе массовых драк - когда встречаются две группы футбольных хулиганов где-то на окраинах города и устраивают побоище. "Сейчас, на ЧМ, используются вызывающие неоднозначную оценку фанатские ID, с помощью которых государство может контролировать, кто присутствует на стадионе. Проводится целый ряд мероприятий - но самое главное, полиция публично, в СМИ, объявила о том, что будет действовать жестко. (...) Российскую полицию боятся и агрессивные фанаты. Помимо этого, в России, как и в Германии, проводятся превентивные беседы с потенциальными зачинщиками беспорядков".

"Хулиганы, - замечает Клаус, - всегда смотрят, что можно, что нельзя: зачастую они бесчинствуют вдали от родины, поскольку там меньше шансов быть узнанным. Если российское государство что-то им позволит, они своего шанса не упустят".

"ЧМ не единственная возможность - российские хулиганы проявили себя в этом году на Лиге Европы".

Как замечает собеседник SZ, существуют разные формы проявления фанатской агрессии. "Это и уже упомянутые побоища на городских окраинах - в принципе, фанаты занимаются там чем-то вроде групповых боев, а затем делают совместное фото. Третьи лица здесь не страдают - поэтому это еще сравнительно безобидный вариант". Иногда группы болельщиков - 3-5 человек - перемещаются по городу в поисках фанатов с темным цветом кожи, с радужными флагами или в форме команды-соперника и начинают их провоцировать. "Возможно, мы еще услышим о таком на нынешнем ЧМ", - опасается эксперт.

"Вместе с Польшей Россия доминирует в этом вопросе среди стран Европы - ее футбольные фанаты одни из самых агрессивных. Их отличает готовность в любой момент проявить жестокость и хорошая организация", - отмечает эксперт.

В группах футбольных фанатов существует строгая иерархия. "Прежде чем в группу будет принят новый член, он должен доказать, что заслуживает это", - поясняет эксперт.

Комментируя действия российских властей, направленные против данных структур, Клаус указывает на то, что это прежде всего меры репрессивного характера: аресты, запугивания. "Такой превентивной работы, как социальная работа, проекты с привлечением фанатов, в России не проводится".

"Интереса на усмирение хулиганов в перспективе я не вижу. Не стоит забывать, что петербургские футбольные хулиганы были задействованы в операциях в Восточной Украине и в Крыму. (...) Это доказывает, что военные заинтересованы в агрессивном потенциале этих групп. Однако с украинской стороны все выглядит точно так же", - говорит Клаус.

"С одной стороны, мы имеем располагающих отлаженными международными контактами, владеющих боевыми искусствами группы агрессивных болельщиков, для которых ЧМ представляет интерес. С другой - российское государство и аппарат спецслужб, которые не допустят, чтобы футбольный чемпионат стал медийным провалом. Между этими двумя силовыми полюсами ведутся переговоры - стороны договариваются, что можно, а чего нельзя", - резюмирует эксперт.