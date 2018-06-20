Товарищ Ленин страдает

Перед стадионом "Лужники" в Москве стоит статуя Ленина. Владимир Ильич вынужден взирать на то, как у его ног бушует капитализм, пишет Мартин Шнайдер на сайте Sueddeutsche Zeitung.

Владимир Ленин много повидал в своей жизни, констатирует журналист. "И сегодня его фигуру в полный рост в виде памятника или одну только голову (в виде бюста) можно встретить в России повсюду: по официальным данным, от Калининграда до Владивостока, а на севере вплоть до норвежского Шпицбергена насчитывается 5311 памятников товарищу Ленину".

"Статуе закрыть глаза не представляется возможным - вот и смотрит Ленин, установленный перед стадионом "Лужники" в Москве, на происходящее у его ног: на расположенный здесь официальный магазин ФИФА с логотипами Adidas и Visa, на зонты с логотипами компании Coca-Cola и стойки, у которых разливают напитки", - передает журналист. "Свобода есть буржуазный предрассудок", - говаривал вождь революции; и если эта свобода в конце концов приводит к употреблению таких напитков, возможно, это действительно стоит переосмыслить. Раньше был опиум для народа, сегодня - американское пиво для футбольных болельщиков", - рассуждает автор.

Реальность такова, что "пролетариат предпочитает втридорога покупать футболки с изображением символики чемпионата вместо того, чтобы терять свои оковы. Но, справедливости ради, футболки продаются и в красном цвете. И - чисто теоретически - официальным, купленным за 149,95 евро мячом ЧМ-2018, изготовленным в Пакистане, можно разбить окно в Зимнем дворце", иронизирует Мартин Шнайдер.