Россия перебрасывает ядерное оружие на границу с Польшей?

"В Калининграде, расположенном на западе страны и имеющем важное стратегическое значение, Россия построила немало. И это не только футбольный стадион", - пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер. По словам американского эксперта по ядерному вооружению Ханса М. Кристенсена из Федерации американских ученых, за последние два года Москва соорудила в эксклаве подземный бункер для оружия, который расположен всего лишь в 50 км от польской границы.

Благодаря созданной инфраструктуре, в случае кризисной ситуации, Россия сможет быстро перебросить в регион нестратегическое ядерное вооружение, то есть оружие небольшого размера с ограниченной дальностью действия, полагает эксперт. Это тактическое ядерное оружие, которое обычно хранится в центральной России, будучи размещенным настолько близко к Польше, сможет легко достичь таких городов, как Варшава, передает издание.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в мире все еще существует почти 15 тыс. единиц ядерного оружия. Хотя его количество и уменьшилось почти на 500 единиц благодаря заключенному между США и Россией договору СНВ-III, имеющееся оружие подвергается модернизации.

Так, Вашингтон до 2026 года собирается потратить на ядерное вооружение 400 млрд долларов. Речь идет о ядерном оружии небольшого размера, которое должно будет дополнить имеющиеся арсеналы вооружений для устрашения в первую очередь России. В планах также стоят крылатые ракеты с ядерным зарядом, говорится в статье.

Так называемые мини-ньюки, миниатюрное ядерное оружие, не являются столь безобидными, как кажется: говорят, взрывная сила этого оружия примерно равна силе взрыва бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, отмечает Аффентрангер.

Критики опасаются, что решение США может вызвать гонку ядерных вооружений, ведь свой ядерный арсенал модернизируют и другие страны, например, Великобритания, Франция, а также Китай, Пакистан и Индия.

Согласно данным SIPRI, расходы на оборону в 2017 году не были столь высокими с конца холодной войны: на вооружения было потрачено 1,739 трлн франков. Треть расходов приходится на США, говорится в публикации.