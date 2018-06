20 июня 2018 г. Редакция | The Washington Post Пока мы смотрим чемпионат мира, русских сажают в тюрьму за чтение Библии Редакция The Washington Post начинает статью о преследованиях "свидетелей Иеговы" в России с цитаты из воспоминаний Евгении Гинзбург о "Большом терроре". По словам журналистов, за российскими "свидетелями Иеговы" приходят по ночам, как за врагами народа в СССР. В России 175 тыс. "свидетелей Иеговы", и 17 из них находятся в заключении в 11 регионах. "[Арест] всегда происходит вечером или ночью, когда люди спят и эффект неожиданности сильнее, - сказал "Радио Свобода" Ярослав Сивульский, член Европейской ассоциации христианских свидетелей Иеговы. - Иногда спецслужбы заранее выясняют, где проводятся маленькие собрания - с участием буквально трех-пяти человек. Очевидно, их телефоны прослушивают либо за ними следят". "Свидетели Иеговы" не экстремисты. Они отказываются подчиняться государству, служить в армии, не голосуют и считают Бога своим единственным лидером. Сейчас, как в советские времена, они жертвы авторитаризма Путина. Сейчас, когда чемпионат мира приковывает внимание зрителей по всей планете к матчам на стадионах в российской провинции, важно помнить, что под покровом темноты людей арестовывают за чтение Библии", - резюмирует редакция. Источник: The Washington Post