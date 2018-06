20 июня 2018 г. Ребекка Тэн | The Washington Post Киевский "коррупционный парк" показывает хрустального сокола и другую добычу опозорившихся чиновников В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве представлены экспонаты, связанные с коррумпированными украинскими политиками: хрустальный сокол ценой 46 тыс. долларов, палатка длиной 330 футов (около 100 м. - Прим. ред.), напоминающая золотой батон, найденный в доме бывшего президента Януковича, изъятый у чиновника-взяточника BMW ограниченной серии, оцененный в 300 тыс. долларов, рассказывает Ребекка Тэн в The Washington Post. "Коррупция десятки лет терзает Украину. До своего свержения в 2014 году Янукович каждый день давал взяток на 1 млн долларов и жил в роскошном особняке с частным зоопарком, как сообщила газета The Telegraph. Через четыре года после его отставки Украина все еще считается одной из самых коррумпированных стран в Европе. Уступает она в этом только России", - говорится в статье. Журналистка сообщает, что коррупция обходится Украине в 2% ВВП в год (по оценке представителя МВФ), и со ссылкой на The New York Times информирует, что 7 июня украинские депутаты наконец проголосовали за создание антикоррупционного суда, создание которого может открыть доступ к миллиардной западной помощи. "Страна пытается идти вперед. Эка Ткешелашвили, глава Антикоррупционной инициативы ЕС, говорит, что образовательные инициативы наподобие "Коррупционного парка" необходимы для того, чтобы украинская общественность начала настаивать на решении проблемы с коррупцией", - говорится в статье. "Пока общественное мнение о коррупции не изменится, очень трудно надеяться, что получится что-то с ней сделать", - сказала Ткешелашвили. Источник: The Washington Post