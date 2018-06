20 июня 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Российский политзаключенный провел в тюрьме рекордные 15 лет - и этим дело не ограничится "19 июня 2003 года оперативники из Генеральной прокуратуры явились в московскую квартиру Алексея Пичугина, сотрудника безопасности среднего звена ЮКОСа, одной из крупнейших нефтяных компаний России", - пишет вице-президент движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post. "Арест Пичугина ознаменовал начало того, что получит известность как "дело ЮКОСа", - хорошо скоординированной кампании, проводившейся под эгидой высших эшелонов российского правительства, которая впоследствии уничтожила самую успешную частную компанию страны", - говорится в статье. Целью ареста Пичугина было предупреждение Ходорковскому о том, чтобы он покинул Россию. Он этого не сделал - ни тогда, ни после ареста своего главного помощника Платона Лебедева, напоминает автор. "Пичугин остается в заключении по сей день, и теперь правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным, отбывающим самый длительный срок в России", - говорится в статье. Прокуратура хочет от Пичугина обвинительные (ложные) показания против Ходорковского и бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина, которые сейчас живут в изгнании. "В течение пятнадцати лет - и этим дело не ограничится... в руках у Пичугина был ключ к свободе: все, что он должен сделать, это выступить ложным свидетелем против меня и других членов правления ЮКОСа. Солги - и будь свободен, - писал Ходорковский в декабре 2017 года. - Ему это предлагают каждый день. И каждый день он отказывается". "Худший кошмар узника - это мысль о том, что его забудут", - писал Ирвин Котлер, бывший министр юстиции Канады и выдающийся правозащитник. "Пора международному сообществу вспомнить забытых и потребовать справедливости для тех, кого продолжают удерживать в тюрьме в нарушение Европейской конвенции по правам человека, которую подписала Россия, и вопреки ее собственным законам", - говорится в статье. Источник: The Washington Post