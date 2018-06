20 июня 2018 г. Уилбур Росс | The Washington Post "Президент Трамп хочет, чтобы мое министерство обеспечивало безопасность в космосе. Мы готовы" "В понедельник президент Трамп подписал "Третью директиву о космической политике" - первый исчерпывающий установочный документ США по управлению движением космического транспорта. Как анонсировал в апреле на Национальном космическом симпозиуме вице-президент Пенс, в директиве говорится, что министерство торговли должно стать новым главным гражданским агентством по взаимодействию с частным сектором в сфере осведомленности о ситуации в космосе (речь идет о предоставлении данных сопровождения обо всех объектах на орбите и информации о состоянии космической среды), а также по управлению движением космического транспорта, что включает в себя планирование и координацию космических операций", - рассказывает министр торговли США Уиблур Росс в статье, опубликованной в The Washington Post. "В новой директиве подчеркивается важность безопасности, стабильности и устойчивости - основополагающих элементов успешной космической деятельности. Далее президент приказал министерству торговли возглавить совместные усилия нескольких агентств по внедрению наилучших практик, технических регламентов, стандартов и оценки рисков для сохранения космической среды и предотвращения столкновений на орбите", - говорится в статье. "Президентская директива также поручает министерству торговли разработать концепцию обмена данными с частными операторами, - продолжает министр. - Министерство будет взаимодействовать с отраслью, чтобы лучше понять, что нужно для осуществления нашей новой миссии, и оценить возможность использования и потенциал сотрудничества между государственным и частным сектором, стимулирующим новые коммерческие использования космических данных". "Чтобы оставаться лидером в сфере коммерческой деятельности в космосе, Соединенным Штатам необходимо возглавить эти усилия и усовершенствовать космическую деятельность, управляемую из США. Будущие виды коммерческой деятельности в космосе - путешествия на Марс, добыча полезных ископаемых на астероидах и космический туризм - будут зависеть от доступа компаний к точным и удобным для использования данным, позволяющим управлять движением транспорта и защищать их оборудование", - указывает Росс. Источник: The Washington Post