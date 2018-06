20 июня 2018 г. Редакция | The Washington Post Самый могущественный член НАТО может стать самым опасным для целостности альянса Редакция The Washington Post отмечает, что президенту Трампу свойственно резко менять мнение о зарубежных лидерах, он проявляет постоянство только в отношении двух фигур: президента Путина, к которому относится тепло и с пониманием, и канцлера Меркель - ее он критикует и отзывается неуважительно. "Ни одна особенность поведения Трампа не демонстрирует его подспудную идеологию и намерения так наглядно, как в корне различное отношение к московскому деспоту-реакционеру и представительнице либеральной демократии из Берлина ", - говорится в статье. "Теперь Трамп, вероятно, зашел дальше критики Меркель - переключился на более прямое и еще менее уместное вмешательство во внутреннюю политику ее страны", - указывают авторы, цитируя твит американского президента, в котором он называет решение Германии впустить неограниченное количество беженцев "большой ошибкой". "Нигде не высечено на камне, что трансатлантические связи всегда будут процветать", - сказал во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг. "70-летний трансатлантический союз при всех политических и экономических преимуществах, которые он дает, нуждается в постоянном техническом обслуживании. Если добросовестно о нем заботиться, предупреждение Столтенберга не сбудется, - говорится в статье. - Однако сейчас Запад получает от президента самого могущественного члена альянса только постоянное пренебрежение. Хуже того, он сердится на остальных лидеров не за действия, идущие вразрез с ключевыми ценностями и целями альянса, а за приверженность таковым". Источник: The Washington Post